〈房產〉2025年上半年房市聲量降溫 政策限貸與市場觀望成兩大主因

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-13 16:36

根據意藍資訊 (6925-TW) 及彥星 • 喬商廣告傳播事業群合作的最新「台灣房地產網路聲量」調查顯示，2025 年上半年全台房地產相關討論聲量達 289 萬則，相較 2024 年下半年減少約 10.8%，整體聲量熱度的急降顯見政府政策干預成效。

彥星•喬商廣告傳播事業群董事長劉安立(右)及意藍資訊總經理楊立偉。(鉅亨網記者張欽發攝)

根據意藍資訊的 OpView 社群口碑資料庫觀測顯示，意藍資訊總經理楊立偉指出，央行限貸令、新青安補貼刪減與多項打炒房政策，讓民眾購屋信心趨於保守，房市進入「觀望期」。彥星 • 喬商廣告傳播事業群董事長劉安立則表示，雖然輿情聲量跟市場買賣數據同步有下降的走勢，但下降幅度相對溫和，顯示大多買方因銀行貸款成數受限而採取觀望的心態，進入冷靜期但未見熄火。

意藍資訊表示，2025 年上半年房市聲量的波動可分為三個階段，一是 1-2 月間 台積電 (2330-TW) 南北設廠選址帶動熱度，尤其高雄與台中周邊地區也成為討論房產相關話題的熱議地區；二是 3-4 月間 隨著新青安預算刪減、銀行縮減房貸成數、提高利率，購屋族群壓力增加，引發大量討論；三是 5-6 月間 受限貸令衝擊，市場傳出部分區域中小型建商面臨資金鏈緊繃甚至倒閉，成為輿論焦點。

從各平台聲量變化觀察，意藍資訊分析社群網站仍是主要討論來源，但整體聲量較前期下降 9.9%。其中，Facebook 聲量下降 5.9%，YouTube 下降 1.8%，而新興平台 Threads 則逆勢成長 9.5%，首次超越 Instagram，成為房市討論的重要陣地。討論區 聲量下降幅度更明顯，達 19.8%，Ptt 仍居冠但減少 3.5%，Dcard 與 Mobile01 則各自小幅下滑。

彥星 • 喬商廣告傳播事業群董事長劉安立認為，從數據可見，雖然房市整體熱度趨緩，但討論結構出現明顯轉變爲傳統媒體與論壇流量下降，新興社群平台的輿論力量正在崛起。

在區域聲量分布上，意藍資訊指出六都與新竹縣市仍是全台房市討論主力，合計佔比達 81.4%。各縣市聲量占比排名依序為，台北市、高雄市、台中市、新北市、台南市、桃園市、新竹縣市。

楊立偉表示，2025 年上半年一項熱門話題是區域小型「建商與房仲倒閉潮」。多家中小型建商因限貸與市場收縮陷入資金困境，而房仲也在交易量萎縮的狀況下出現閉店效應，引發網友對房市穩定性的擔憂。同時， 輝達 (NVDA-US) 總部選址，也帶動 AI 出現在產業熱詞及各區域關鍵熱詞排行中。而輝達、台積電、半導體跟科學園區題材，成為冷清的房市裡還能有上升熱度的利多火種。