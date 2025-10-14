〈房產〉Q3全台七都推案減 新案議價率微升至7.2% 本季保守
鉅亨網記者張欽發 台北
根據市調機構統計，2025 年第三季台七都新建案總銷金額達 4938 億元，季減 12%、年減 26%，全面呈現量縮；進場個案數 351 件、戶數 2.5 萬戶，雙雙較上季及去年同期衰退。價格上 ，第三季全台平均議價率走揚，較前季小幅增加至 7.2%。
調查顯示，第三季案場來人持續下探，顯見建商姿態雖有所放軟，但短期內消費者明顯不買單。但 是，但在台南在「國城寳實」、「悦讀耶魯」等重劃區大量體個案推升下，總銷突破 850 億創歷史新高。
數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案分析，本季延續上半年低迷走勢，亮點並不多，即便新案房價漲勢趨緩，且又有新青安房貸鬆綁、央行延長換屋期限等利多，仍難擋房市不景氣，實際出手仍是少數，預期第四季市場將維持盤整格局，建商推案將更趨保守。
調查顯示，台北市第三季僅 28 案進場、總銷 802 億元，其中總銷金額較去年衰退 5 成，隨著供給持續收斂，本次案場來人卻逆勢回溫，相較前季 16 組一口氣回升至 20 組左右，關鍵在於北士科重劃區內的「潤泰之森」及「華固芙心」等指標案，平均單周都有 50 組以上來人，拉高水準所致，然而目前在缺乏議題點綴的區域，部分新案來人卻寥寥無幾，表現相當懸殊。
新北市總銷金額雖然創下近一年新低，但在龐大剛性買盤支撐下，建商信心依舊堅挺，不僅開價及成交價牢牢鎖定在 6、7 字頭高點，此外，在小宅及地段效應發酵下，各行政區高單價個案也是越來越多，如在新店區大坪林、七張等生活圈就有「友座明明德」、「東基 M1」預售新案開價突破百萬，導致整體房價居高不下。
而桃園市第三季戶數及總銷雙雙季減 3-4 成，且買方觀望，案場來人首度跌落個位數至 9 組，創下有統計以來新低。區域上，蛋黃區不見百億大案蹤影，多數新案則集中在楊梅、龍潭及觀音等蛋白區，導致價量大幅修正。至於新竹縣市本季個數、戶數、總銷金額均不及去年同期，推案疲軟。
台灣南部方面，台南成為本季最大驚奇，即便個案數未能成長，但在「國城寳實」、「悦讀耶魯」等重劃區大案挹注下，總銷突破 850 億創歷史新高，仍較前季和去年同期成長 2 倍之多，開價和成交價更年漲逾 1 成，在一片低潮中顯得尤為搶眼。反觀高雄市，去年適逢指標案登場拉高基期，本季個案、戶數及總銷金額年減都超過 4 成，供給可說提早入冬。
591 表示，即便利多釋放，但在缺乏重大議題鼓舞下，買方依舊不願貿然進場，因此當前市場將繼續呈現「低供給、低成交、低關注」的冷狀態，不僅全年度買賣移轉棟數預料跌破 30 萬棟，滑落至 27-29 萬棟間，重回 2016 年房地合一稅間低谷，連帶也讓新案市場大受衝擊，今年總銷金額估計將失守 2 兆元大關。
