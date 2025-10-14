〈房產〉房市買氣10年來最慘 全台六都家戶購屋比同步走跌

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-14 13:04

‌



房市寒冬如冰庫，房仲業者盤整六都民政局、地政局資料，2025 年前三季六都家戶購屋比全面下滑，其中桃園、高雄創歷年最低紀錄，新北市也跌至平 10 年來最低，而台北、台中、台南則都為 10 年來次低水準，顯示全台房市買氣受挫程度嚴重。

房市買氣10年來最慘 全台六都家戶購屋比同步走跌。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，今年受打房與限貸壓力影響，自住族群轉趨保守，購屋比同步下滑，顯示市場觀望氣氛濃厚。

‌



住商機構根據六都民政與地政數據，盤整各區域家戶數與買賣移轉棟數，進而計算各大都會區家戶購屋比，比較區域購屋意願。統計發現，六都今年前三季家戶購屋比，與去年同期相比皆明顯重挫，其中台北市購屋比 1.6%，為六都中最低，也平 10 年來次低紀錄，象徵前三季每百戶中僅約 1 戶人有買房；而新北市家戶購屋比 2.0%，也是持平 10 年來最低檔；桃園市前三季家戶購屋比達 3.1%，雖是六都中最高，惟仍創近十年有統計以來最低；而台中市購屋比 2.7%、台南市 1.9%，則創 10 年次低紀錄；至於高雄市家戶購屋比達 1.9%，也下探 10 年以來最低紀錄。

賴志昶分析，雙北房價高漲，已使首購族購屋壓力極大，即使有新青安等利多政策，市場仍難回到過往熱度；至於桃園市，雖長期受惠軌道經濟與「脫北者」移入，因此在房市全盤趨冷情下之下，家戶購屋比仍能維持 3.1%，象徵每百戶中還有 3 戶買房，但整體買盤還是受大盤衝擊，創 10 年來最低；中南部縣市受惠於重大建設、科技產業進駐等議題，疫情後房價漲勢兇猛，惟適逢房市翻轉態勢明確，投資與置產族群全面退場，導致房市買氣亦進入修正期。