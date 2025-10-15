〈房產〉不選南港北士科 兩IT產業公司購入北市內湖億元級商廠辦

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-15 13:00

‌



輝達 (NVDA-US) 在台總部仍 懸而未決，不過台灣分公司下月將搬到南港「潤泰玉成辦公大樓」，房仲業者指出，內湖和南港是目前 IT 產業主要集中的兩大區塊，根據最新實價登錄，內湖區「威尼斯國際商務大樓」7 月交易 3.6 億元，每坪 58 萬元，共 659.52 坪；另外新成屋商廠辦「興富發 T1」，6 月則交易 1.07 億元，每坪 57.1 萬元， 共 219.89 坪，這兩筆交易分別由資訊、科技業者購入，顯示科技業持續看好內湖辦公室市場的發展潛力。

兩IT產業公司購入北市內湖包括T1的億元級商廠辦。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計，近兩年 1~8 月內湖及南港的億級商廠辦交易狀況，內湖今年成交 37 筆，較去年增加 11 筆；南港則自去年的 7 筆減至 4 筆，交易量略顯降溫。其中今年內湖最受矚目的為「國揚洲際企業總部」，單案即貢獻 16 筆交易，成為推升成交量的主力。南港則以「利百代商業大樓」為代表，今年成交 2 筆。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，內湖商廠辦市場長期受惠於內湖科技園區的聚落效應，辦公需求穩定且延續性強，今年前八月億級商廠辦平均單價 66.6 萬元，較去年同期 57.8 萬元成長 15.2%。由於內湖商廠辦市場因文德港墘段趨向飽和，新交易多半集中在舊宗段和五期，包括今年剛完工的「國揚洲際企業總部」，吸引傳產「水龍頭大王」的百達國際資產 12.14 億元買進，恆隆行也以超過 10 億資金買下包括頂樓多層空間。另外「V-PARK」也炙手可熱，統一超 (2912-TW) 豪砸 43 億元進駐。由於新供給可選擇樓層和空間多，較能吸引大公司布局規畫，因此交易的總金額都很亮眼。

反觀南港地區，雖然今年商廠辦交易量略減，但是平均單價仍維持一定水準，2025 年前 8 月平均單價 69.7 萬元，主要是「利百代商業大樓」與「南港軟體園區」的交易。張旭嵐分析，南港近年在大型建設與交通建設帶動下，包括南港車站三鐵共構、CITYLINK 商場、南港 LaLaport、潤泰玉成辦公大樓、遠雄南港園區等陸續落成，使南港逐漸從傳統工業地轉型為「東區門戶核心」，預期未來輝達等國際企業進駐後，將進一步推升區域能見度與商廠辦價值。