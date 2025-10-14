〈房產〉高房價低租金 北市南港區及文山區對租客最友善

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-14 11:05

全台房價上漲飆速，租金指數節節上揚，租金壓力升高讓租屋族大感吃不消。台北市仲介公會根據內政部實價登錄房價與租金資料，透過月租金與房價之間的比值，分類公寓與電梯華廈，整理出台北市最佳租屋行政區。大樓、華廈類以南港區、中正區與文山區為租屋性價比前 3 名，公寓類則以北投區、文山區及南港區居前 3 名。由雙重比對得知，文山區及南港區的大樓華廈及公寓，都是租屋高性價比區。

高房價低租金，北市南港區對租客最友善。(鉅亨網記者張欽發攝)

房價租金比愈高，表示該區房價與房租差距大，對房客來說購屋難，建議租屋；房價租金比愈低，表示該區房價與房租差距小，對房客來說購屋難度較低，購屋可以列入考慮。在大樓華廈類，台北市租屋性價比以南港區 55.1 倍、中正區 47 倍與文山區的 45.7 倍為前三高，顯示最適合租屋；在公寓類，北投區 40.1 倍、文山區 36.8 倍、南港區為 35.2 倍，顯示這三區租屋性價比值最高，租屋最划算。無論大樓華廈還是公寓，文山區及南港區都在前 3 名，十分適合租屋。

台北市仲介公會理事長蘇金城表示，依照內政部實價登錄的資料推算，台北市租屋族最愛文山區，也是理所當然，無論是公寓住宅還是電梯住宅，房價租金比都相對較高，十分適合租屋。主要是因為文山區近 10 年來的集合大樓新建案不多，租屋市場還是以屋齡 20 年以上的老舊住宅為主，屋齡 30 年以上的住宅比例高達 45.2%，因此租金來得較親民；再加上信義快速道路及捷運文湖線的運輸，進入市區的交通成本低，未來還有環狀線南段連接新店、中永和及新莊等地，前景看好，租屋購屋都適合。

南港區也是台北市的後起之秀，除了四鐵（台鐵、高鐵、捷運板南線、轉運站）共構的便利性之外，未來還有規劃中的基隆捷運；就業機會也是充滿新機，國家級生技園區、南港軟體工業園區、台北生技園區、中國信託金融園區等，吸引了大量就業人口。另外還有南港展覽館 1、2 館的啟用，以及 LaLaport 商場的開幕，都帶動了當地商業機能提升，相較於市中心，南港仍有較多的可開發土地，長期發展潛力看好。