鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-10-15 05:30

美國車廠通用汽車 (GM-US) 因削減電動車生產計畫產生 16 億美元費用，揭露美國車廠在聯邦政策轉向下的經營壓力。根據周二 (14 日) 揭露的監管文件，費用中含 12 億美元非現金減損及合約、投資相關成本拖累現金流，通用也示警未來幾季可能會有更多業績影響。

川普政策逆轉電動車潮 通用周二宣布減產並計提16億美元費用（圖：Shutterstock）

此次調整主要因為川普政府政策變動，取消電動車稅收抵免、廢除燃油經濟性標準，推動車廠轉向利潤更高的燃油車。

通用表示，政策變化將放緩電動車普及率，正重新評估製造業務。具體措施包括，12 月堪薩斯州工廠雪佛蘭 Bolt 復產但縮減至單班，田納西州工廠凱迪拉克 Lyriq 和 Vistiq 暫停生產，隔年 1-5 月維持單班。通用稱此舉是「應對產業成長放緩的策略調整」。

通用此舉與福特如出一轍。福特先前因取消電動 SUV 計畫損失 19 億美元，執行長 Jim Farley 稱川普政策造成電動車市場「比預期小得多」。

儘管第三季通用在美銷量增加 8%（電動車交付翻倍至 6.6 萬輛），但整體市場仍呈下滑趨勢。

美國車廠應對政策變化的策略有所不同，通用、福特取消稅收抵免申請，福特保留租賃優惠，現代、Stellantis 則以現金優惠彌補消費者資金缺口。

通用將於下周二 (21 日) 公佈最新一季財報，進一步揭露調整細節。