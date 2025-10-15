中國祭最嚴稀土管制 專家：這是削弱美國國安的強大談判籌碼

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-15 03:10

‌



據《CNBC》周二 (14 日) 報導，中國祭出最嚴格的稀土出口管制，威脅美國國防產業，為習近平在即將到來的貿易談判中提供強大籌碼。專家警告，此舉不僅衝擊美軍武器系統生產，更是「非常強大的談判手段」，因為它直接削弱國家安全。

稀土爭端升級，川普關稅威脅高懸。(圖:Shutterstock)

中國商務部 10 月 9 日宣布，將不允許出口供外國軍用的稀土材料。戰略與國際研究中心 (CSIS) 關鍵礦產專家 Gracelin Baskaran 表示，這是中國首次實施專門針對國防部門的限制。

‌



「這實質上意味著將拒絕向外國軍方及生產軍用最終產品的企業發放許可證。」Baskaran 指出，這是非常強大的談判手段，因為它削弱了國家安全。

稀土攸關美軍武器系統

根據美國國防部資料，稀土磁鐵是 F-35 戰機、維吉尼亞級與哥倫比亞級潛艦、掠食者無人機、戰斧飛彈、雷達及 JDAM 智慧炸彈等美國武器系統的關鍵零組件。

中國主導全球稀土供應鏈。根據國際能源總署 (IEA) 數據，中國掌控全球 60% 的稀土開採與超過 90% 的精煉。另一份來自美國地質調查局的數據則顯示，美國約 70% 的稀土進口依賴中國。

影響層面「極具破壞性」

北京還實施廣泛管制，要求外國企業若產品價值中有哪怕 0.1% 來自中國加工的稀土，就必須取得出口許可證。企業若使用中國稀土技術進行開採、冶煉、分離、磁鐵製造與回收，也需要許可證。

Wolfe Research 分析師 Tobin Marcus 在 10 月 10 日報告中告訴客戶：「若這些規定被嚴格且無限期執行，將具有極大破壞性，不僅對美國，而是對全球。」稀土也是半導體與汽車產業的關鍵原料。

法國投資銀行 Natixis 經濟學家 Alicia Garcia Herrero 表示，這些限制將衝擊美國經濟各部門，但國防、半導體與汽車產業將首當其衝。Herrero 在周一報告中告訴客戶，國防承包商、蘋果 (AAPL-US)、輝達(NVDA-US)、英特爾(INTC-US)、特斯拉(TSLA-US)、福特(F-US) 與通用汽車 (GM-US) 都高度暴露於風險中。

與此同時，美國政府正努力建立國內供應鏈。國防部 7 月與美國最大稀土礦商 MP Materials(MP-US) 達成史無前例的協議，包括股權投資、價格下限與包銷協議。

美中貿易戰恐重燃

稀土的出口限制威脅，重新燃起了美中貿易戰。川普已宣布從 11 月 1 日起對中國商品加徵 100% 關稅。根據 Wolfe Research 的評估，若這疊加在已實施的 44% 關稅之上，實際上切斷全球兩大經濟體之間的貿易。

「不需要太多升級，就能回到春季那種準禁運狀況，」Marcus 告訴客戶。

根據 Bespoke Investment Group 數據，川普威脅加徵關稅後，美股周五蒸發約 2 兆美元市值。周一標普 500 指數 (SPX-US) 反彈，收復逾半數跌幅，此前川普降溫表示與中國「一切都會好」。