〈美股盤後〉川普擬禁中國食用油 標普那指震盪收低 銀行股亮眼

鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2025-10-15 05:19

美國股市周二 (14 日) 漲跌互見，投資人消化美國大型銀行大致正面的財報結果、聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的談話，以及美中貿易戰的最新進展。

美國股市周二(14日)漲跌互見(圖：Reuters/TPG)

多家主要銀行公布強勁財報，投資銀行業務表現亮眼，帶動標普 500 銀行指數上漲。富國銀行 (Wells Fargo)(WFC-US) 收漲 7.15%，創 2024 年 11 月以來最大單日漲幅；花旗 (Citigroup)(C-US) 也大漲近 4%，兩者第三季獲利皆優於市場預期。

同時，美中貿易戰再度升溫，雙方開始對航運公司徵收額外港口費，影響範圍涵蓋節日玩具到原油等多種貨品。

上周五，在中國對稀土出口施加管制後，川普曾威脅對中製商品課徵 100% 關稅，引發全球股市震盪。儘管他之後語氣略為緩和，市場仍感不安。

美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 周二在 CNBC 表示，川普威脅的 100% 額外關稅是否在 11 月 1 日生效，將取決於中國的下一步動作，他並重申關稅可能更早實施。

川普周二晚間再度於 Truth Social 發文，指責中國拒絕購買美國大豆是「經濟上敵意的行為」，並威脅考慮以「食用油禁運」作為報復。受此影響，美股尾盤回落，標普最終收低。

另一方面，鮑爾在全美商業經濟協會 (National Association for Business Economics) 的演說中指出，美國勞動市場 9 月仍處於低聘僱、低裁員的停滯狀態，但整體經濟「可能比預期更穩健」。

標普 500 指數 11 大類股中有 10 個收高，消費必需品領漲，上漲 1.72%，工業類股上漲 1.17%。

美股交易量達 201 億股，略低於過去 20 個交易日的平均 202 億股。

美股周二 (14 日) 主要指數表現：

道瓊指數上漲 202.88 點，或 0.44%，收 46,270.46 點。

那斯達克指數下跌 172.91 點，或 0.76%，收 22,521.7 點。

S&P 500 指數下跌 10.41 點，或 0.16%，收 6,644.31 點。

費城半導體指數下跌 153.14 點，或 2.28%，收 6,570.33 點。

NYSE FANG + 指數下跌 266.22 點，或 1.63%，收 16,043.00 點。

標普 500 指數 11 大類股中有 10 個收高。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 0.99%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.044%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.53%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.093%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.67%。

台股 ADR 多收低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.28%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.5%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.14%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.023%。

企業新聞

沃爾瑪 (Walmart) 股價周二大漲 5%，因該零售巨頭宣布與 OpenAI 合作，讓顧客及 Sam’s Club 會員可直接透過 ChatGPT 購物。

Salesforce(CRM-US) 周二宣布與 OpenAI、Anthropic 深化合作，將人工智慧 (AI) 模型整合進 Agentforce 360 軟體。面對今年股價低落，這家雲端軟體巨頭積極擁抱生成式 AI，試圖化解華爾街對其成長趨緩的疑慮。

高盛集團已通知員工，預計在年底前放緩招募步調，並啟動新一輪裁員，以配合公司推動 AI 計畫、提升生產力的目標。

美國貨運代理商 Flexport 宣布推出多項 AI 工具，協助進口商在變動快速的貿易政策中降低關稅成本並提升合規效率。

華爾街分析

Baird Private Wealth Management 投資策略師 Ross Mayfield 表示，「市場正在努力判斷 (美中貿易戰) 事態將如何發展。如果川普政府打算再度升高緊張情勢，那在目前股市估值偏高的情況下，這場衝突的風險不容忽視，尤其是 100% 關稅與其他措施重回檯面時。」

U.S. Bank Wealth Management 資深投資策略總監 Rob Haworth 表示，「目前仍不清楚美中雙方在月底前能否找到緩和緊張的途徑。這正影響著市場情緒，儘管今天的財報顯示金融板塊表現良好，且消費者支出仍然穩健。」