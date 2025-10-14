〈OCP峰會〉輝達宣布三大進展 台廠再增2家供應商、外商也新添2家

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-14 16:31

輝達 (NVDA-US) 本次在 OCP 峰會中釋出三大技術與聯盟進展，包括推出 Vera Rubin NVL144 MGX 規格、擴增 800 VDC 電源生態系、擴增 NVLink Fusion 生態系，依據官方公告，台廠聯發科 (2454-TW)、貿聯 - KY(3665-TW) 入列電源供應鏈成員，外商則有英特爾 (INTC-US)、三星成為 NVLink Fusion 新成員。

NVIDIA示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

隨著 OpenAI 陸續與各家供應商簽約，合約數量至少是 GW 等級，輝達此次也瞄準 GW 等級的資料中心，推出新一代產品 NVIDIA Vera Rubin NVL144 MGX，目前已有超過 50 家 MGX 合作夥伴，並支持接下來的 NVIDIA Kyber 生態系，預計 Kyber 最多可連結 576 顆 Rubin Ultra GPU，滿足不斷增長的推論需求。

同時，輝達為因應新世代的 AI 工廠，也在 5 月電力革命的基礎上進行創新，推出 800 VDC，期望透過新世代的電源架構提升能源效率、降低成本，目前已與 29 家業者合作，並支持 NVIDIA Kyber 架構。

相比 5 月電力生態系僅有 14 家，此次夥伴翻倍成長達 29 家，以晶片領域來講，台廠僅有聯發科旗下的立錡 (Richtek) 一家，其他皆為歐美日大廠，包括 ADI、AOS、EPC、Infineon、英諾賽科、MPS、Navitas、onsemi、Power Integrations、Renesas、ROHM、STMicroelectronics 和 Texas Instruments。

聯發科近期受輝達與英特爾結盟影響，外界擔憂相關業務發展。不過，從聯發科與輝達合作脈絡來看，不論是車用晶片、DGX Spark、NVLink Fusion，再到此次旗下的立錡也成為輝達 AI 資料中心電力革命的成員，顯現雙方合作的面向仍不斷擴張，如同聯發科營運長陳冠州先前所述，雙方合作將在 2 至 3 年開花結果。

電力系統供應商則除了台達電 (2308-TW)、光寶科 (2301-TW) 外，台廠也新增貿聯 - KY，其他則為偉創力、GE Vernova、Lead Wealth 與 Megmeet，以總數 7 家來計算，台廠就佔了 3 家，顯現台廠在電源供應鏈的主宰力。