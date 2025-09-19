輝達合作轉向？ 聯發科陳冠州：雙方合作不變、2至3年開花結果
鉅亨網記者魏志豪 台北
輝達 (NVDA-US) 與英特爾 (INTC-US) 昨日共同宣布攜手開發一系列產品，包括客製化資料中心的 CPU 和 PC 產品，引發外界擔憂衝擊聯發科 (2454-TW)；對此，聯發科總經理暨營運長陳冠州今 (19) 日表示，與輝達的合作皆按進度進行中，預期相關合作將會來未來 2 至 3 年開花結果。
聯發科今日受利空消息衝擊，股價重挫 4.64%，跌破月線大關，收在 1440 元，市值約 2.3 兆元，遭台達電超車，台股市值排名落居第四。
輝達、英特爾此次合作遍及資料中心與 PC 領域，其中，英特爾將為輝達打造客製化 X86 CPU，並整合進輝達雲端系統中，同時也將開發整合輝達 RTX GPU 小晶片的 X86 系統單晶片 (SOC)，進軍 PC 市場。
由於原先 X86 架構在 PC 市場即佔有龐大份額，聯發科與輝達先前攜手，主要是期望透過 Windows on Arm (WoA) 的架構顛覆 PC 市場，藉此與英特爾、超微 (AMD-US) 抗衡，但隨著輝達與英特爾結盟，也衝擊市場對 WoA 的信心。
對此，陳冠州強調，聯發科與輝達長期合作，且雙方技術互補，目前合作方向多元，涵蓋終端運算、Arm 架構運算、汽車到雲端所需的 NVLink，過往宣布的合作都是雙方策略結盟的象徵，目前合作進度不錯，相關合作案將在未來 2 到 3 年開花結果。
- 漲幅超越雪梨、墨爾本 布里斯本黑馬崛起
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇