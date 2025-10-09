聯發科Q3營收1421億元 季減5.5%優預期

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-09 19:25

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (9) 日公布 9 月營收 543.3 億元，月增 21.96%，年增 21.61%，第三季合併營收達 1420.97 億元，季減 5.51%，年增 7.8%，累計前三季營收 4457.78 億元，年增 13.56%；受惠天璣 9500 開始出貨，聯發科 9 月營收回升，加上新台幣貶值助攻，推升第三季營收表現超預期。

聯發科。(圖：業者提供)

聯發科原預期，第三季營收以美元兌新台幣匯率 1 比 29 計算，約莫新台幣 1,301-1,400 億元，不過，由於新台幣近來回貶，也推升聯發科營收表現優於原先預期。

近來由於輝達 (NVDA-US) 與英特爾 (INTC-US) 宣布結盟，且將攜手開發一系列產品，包括客製化資料中心的 CPU 和 PC 產品，引發外界擔憂衝擊聯發科，也讓聯發科近來股價表現弱勢，自該消息公布後，截至今日為止跌幅約 11%，收在 1345 元，市值仍守在 2 兆元以上，達 2.15 兆元。