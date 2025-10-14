輝達全球最小AI電腦來了！黃仁勳親自「快遞」給馬斯克 點燃算力革命
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
輝達 (NVDA-US) 13 日宣布，旗下全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark 正式出貨，執行長黃仁勳更化身「快遞員」，親自將首批 DGX Spark 交付給特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克，也呼應 2016 年他親送第一台 DGX-1 給 OpenAI 團隊的歷史時刻。
DGX Spark 將於 15 日起於輝達官方網站開放訂購。
輝達與多家全球合作夥伴同步推出 DGX Spark 系統，包括宏碁、華碩、戴爾、技嘉、HP、Lenovo 及微星，它將允許客戶在自己的本地設備上開發和使用 AI 模型。
隨著 AI 工作負載正迅速超越數百萬開發者現今所依賴的 PC、工作站與筆記型電腦在記憶體與軟體上的極限，使得團隊必須把工作移轉到雲端或地端資料中心。
這款全新桌上型 AI 系統可提供高達 1 PFLOP（每秒一千兆次運算） 的 AI 運算效能與 128GB 統一記憶體，讓開發者能在本地運行多達 2,000 億參數 的 AI 模型推論，或微調高達 700 億參數的模型，象徵 AI 運算力正式走進桌面時代。
輝達表示，DGX Spark 擁有資料中心級效能，搭載了該公司的 GB10 Grace Blackwell 超級晶片，以及 ConnectX-7 網路功能和軟體堆疊。目的是讓小型企業和開發人員能夠存取人工智慧運算系統，而無需花費數千美元租用人工智慧資料中心服務，或購買自己的人工智慧伺服器。
黃仁勳說：「我們於 2016 年打造 DGX-1，讓 AI 研究者擁有自己的超級電腦。我在一家名為 OpenAI 的小型新創把第一套系統親手交給 Elon，而後來的 ChatGPT 由此誕生，點燃了 AI 革命的序幕。DGX-1 開啟 AI 超級電腦的時代，也揭示推動現代 AI 的擴展法則。DGX Spark 讓我們回到最初的使命，把 AI 電腦交到每位開發者手中，掀起新一波的技術突破。」
