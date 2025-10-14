信立攜手世紀*以每股16元收購星雲最高60%股權 深化AI、無人機技術

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-14 18:50

信立化學 (4303-TW) 暨世紀 *(5314-TW) 董事長張祐銘，今 (14) 日下午於櫃買中心召開重訊記者會，宣布信立將與世紀民生聯手以每股 16 元公開收購價，收購星雲電腦 (8047-TW) 股權。張祐銘表示，此次收購戰略性投資，不僅完善集團於半導體前段製程的技術拼圖，更為集團跨入 AI 與無人機等新興應用市場奠定關鍵基礎。

信立攜手世紀*以每股16元收購星雲股權，深化集團AI、無人機市場技術。(圖:櫃買中心直播)

張祐銘指出，此次信立與世紀民生聯手以公開收購方式收購星雲電腦股權，只要達到最低收購數量 1,640 萬股 (約為星雲 39.36% 股權)，收購條件即成就，最高收購數量為 2,499 萬 9,806 股 (約 60% 股權)，收購期間自 10 月 16 日 - 11 月 4 日，估至少將耗資新台幣 2.62 億 - 4 億元左右。

星雲電腦成立於 1989 年 4 月，為國內一家生產電腦割字機、雷射雕刻機之製造商，在雷射雕刻機方面，星雲公司經營自有品牌 GCC LaserPro 等技術。

張祐銘表示，這項收購投資不僅完善集團於半導體前段製程的技術拼圖，星雲電腦在雷射雕刻產品上，近年致力開發 PCB 雷射雕刻技術，目前產品用在電路板、條碼、藝術雕刻等裝置領域，隨著 AI 互聯網終端需求增加，雷射切割正在強化微型化技術發展，以挑戰更高階 PCB 市場。

張祐銘強調，展望未來，集團將與星雲公司共同打造跨領域基礎，不僅代表技術合作，也計畫將無人機製程納入發展藍圖，共同進軍無人機市場。