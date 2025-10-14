鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-14 13:23

玉山金控 (2884-TW) 今 (14) 日舉辦「2025 玉山 ESG 永續倡議行動」，董事長黃男州會後受訪時談及近日輝達進駐北士科卡關一案，他個人判斷，應該很快會有好消息，朝樂觀方向發展，大家都想成就這件事，輝達留在台灣應該不成問題，且留在台北市的機率最高，至於合意解約的賠償，雙方應該也會各退一步，並打趣地表示，「留不住輝達會被罵很多年」，後果非常嚴重，沒有人敢承擔。

玉山金黃男州看輝達進駐北士科案朝正向發展 「留不住會被罵很多年」。（鉅亨網記者陳于晴 攝）

「2025 玉山 ESG 永續倡議行動」邀請多位國內外專家進行座談，其中，早稻田大學教授谷本寬治點出，傳統上的企業經營都不會把政治因素考慮進去，不過，隨著企業社會責任 (CSR) 和環境、社會及治理 (ESG) 等概念興起，企業與政治的互動已變得日益複雜且重要。輝達進駐北士科案就是最好的例子。

黃男州說，就他個人判斷，輝達進駐北士科案應該會往好的方向發展，首先，台北市政府非常想促成此事；其次，大家都願意成就這件事，只不過公務人員有相關法律規定需要遵守，新光人壽也認為必須保護公司的利益，這些都是應該做的事情，否則股東有意見怎麼辦。

黃男州對此案持樂觀看法，他直言，「輝達留在台灣應該不成問題，留在台北市的機率最高」。

媒體問及，市場預估北士科 T17、T18 地上權 50 年開發利益約 107 億元，合意解約對於新光人壽影響甚鉅，真的可能朝樂觀方向發展嗎？黃男州說，大家心目中都有一把尺，但如果這是大家都願意成就的事情，成功的機率就很高，即便價差很大也可以被克服，現在只是大家拿出來協商、談判的過程，前面先放狠話，先把立場踩穩，後面就會開始表達善意，慢慢的，大家就會開始各退一步，他認為，這是對台灣好、對台北市、對新光人壽都好的事情。