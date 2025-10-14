貝森特：川普與習近平十月底APEC會面仍有望、美中緊張局勢已大幅緩和

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-14 11:11

‌



美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週一（13 日）表示，美國總統川普仍有望在十月底於南韓與中國國家主席習近平會面。目前，雙方正努力緩解圍繞關稅威脅與稀土出口管制的緊張局勢。

川普與習近平十月底APEC會面仍有望、美中緊張局勢已大幅緩和。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，貝森特指出，週末美中雙方已有大量溝通，未來仍會安排更多會議。

‌



他表示：「我們的緊張局勢已大幅緩和。川普說，關稅將延至十一月一日生效。他將在南韓與習主席會面，我相信這次會議仍會如期舉行。」

川普與習近平計畫在十月底，由南韓主辦的亞太經合會（APEC）峰會期間會面。

中國強化稀土出口管制 引發美方反制

緊張局勢起於中國商務部上週四（9 日）宣布將大幅擴大稀土出口管制。

川普隨後於週五（10 日）威脅對中方採取強硬關稅措施，導致市場震盪並加劇美中經貿緊張。

中國商務部週二（14 日）表示，已事先通知美方將加強稀土出口管制，並確認雙方仍保持溝通，週一也舉行了工作層級會議。

然而，發言人同時警告，美方「不能在同時威脅新限制措施的情況下要求對話」。

貝森特表示，本週美中將在華盛頓舉行工作層級會議，會議將安排在世界銀行與國際貨幣基金組織年度會議的邊際時間進行。

他指出：「100% 的關稅不一定會發生。儘管上週有公告，但雙方關係仍良好，溝通管道已重新打開，我們將觀察後續發展。」

美國強硬回應、中國指責美國

儘管局勢有所緩和，貝森特仍稱中方措施具有挑釁性，美方已強烈反制。

他指出，美國已與盟國保持聯繫，並預期獲得歐洲、印度以及亞洲民主國家的支持。

他強調：「中國是指令型經濟，他們既無法命令，也無法控制我們。」

中國方面週日（12 日）則反指美方為貿易緊張升高的責任方，稱川普最新威脅對中商品徵收 100% 關稅「虛偽」，並為稀土出口管制辯護。

根據中國新規，即使交易中未涉及中國企業，若最終產品使用中國設備或材料生產，生產部分稀土或相關磁材的外國公司仍需取得中國出口許可證。