川普赴以色列國會 演講被打斷

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-14 08:29

美國總統川普周一（13 日）在以色列國會發表演講時，突遇抗議事件，兩名左翼議員突然起身高喊口號，並展示標語，演講一度中斷。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

現場畫面顯示，川普正在講台發表演說時，會場中傳出呼喊聲。兩名議員舉起標語，高喊支持巴勒斯坦的口號。

兩人分別為奧費爾 · 卡西夫和艾曼 · 奧德，均屬以色列左翼政黨「哈達什」聯盟。奧德舉起寫有「承認巴勒斯坦」的標語。

安保人員立即上前將兩人帶離會場，沒收標語。

議長隨後向川普致歉，川普在現場說：「處理效率非常高。」

當天上午，特朗普抵達耶路撒冷，在以色列國會發表主題演講。他在開場時稱：「這是個偉大的榮幸，好地方。今天，我們聚集在這裡，是一個充滿喜悅與希望的日子。經過多年的戰爭與危險，如今天空寧靜，槍聲止息，警報靜默，中東迎來新紀元的時刻。」

以色列總理辦公室 10 日凌晨發布聲明，稱政府已批准加薩停火協議。根據協議，以軍將在 24 小時內撤軍、停火，隨後 72 小時內哈瑪斯將釋放所有被扣押的以色列人員。

以軍方表示，停火第一階段已於 10 日中午 12 時正式生效。哈瑪斯周一通過紅十字國際委員會向以色列移交全部 20 名在世人質。同時，以方開始釋放約 2,000 名巴勒斯坦被拘押人員，包括約 250 名被定罪的囚犯。