鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-14 13:20

‌



美國總統川普近日在中美貿易議題上再度上演「TACO 戲碼」，先在上周六 (11 日) 凌晨突然在 Truth Social 發布千字長文，指責中國稀土出口管制政策，並放話自 11 月起對中國商品加徵 100% 關稅，但隔日美國副總統范斯便公開「打圓場」稱川普珍視與中國的友誼，願跟中國進行理性談判，暗示這 100% 關稅就是說說而已，各界不要當真。

暗示取消對中100%關稅 川普這次為何這麼快TACO？專家直指兩大原因（圖：Shutterstock）

《北向財經》報導，這場戲劇性反轉的背後，是中國反制措施精準擊中美國要害，迫使川普迅速調整姿態。

‌



分析指出，川普的「壓力式加稅」早有先例。今年 4 月面對股債匯三殺、通膨高漲及碼頭工人失業壓力，川普曾迅速妥協。這次被中方反向「鎖喉」後，川普本能地拋出關稅威脅，但稍作冷靜便意識到底氣不足。關鍵在於，中國此輪反制招招切中美國產業命脈，尤以稀土與高階鋰電池兩張「王牌」最具威懾力。

稀土領域上，中國掌握全球 90% 精煉產能及幾乎全部中重型稀土供應。

中國此次劃定三條紅線：含 0.1% 以上中國中重稀土的第三方出口需授權，全程追蹤用途；14 奈米以下晶片、256 層以上記憶體晶片及 AI 設備製造需申請授權；全產業鏈 (含設備、技術) 管控延伸至海外合作產線。

但中國此舉意味著美國軍工、高階晶片產業若想繞過限制，幾乎需從零重建本土產業鏈，時間成本較先前機構預測的「十年」進一步拉長。

另一重擊則來自高階鋰電池。中國壟斷全球 98.2% 人造石墨負極材料，且掌握捲繞機、疊片機等核心設備及連續石墨化製程。若供應中斷，美國機器人、無人機、商業航太等未來賽道的關鍵能源供給將受重挫。

事實上，中國未亮出全部底牌。中美經濟高度互補，合則兩利。這次「露牌」旨在提醒川普，貿易戰攻守已反轉，硬剛好坐回談判桌。