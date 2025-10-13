search icon



〈台幣〉外資避險心態轉強 收全日最低點30.696元 貶1.51角

鉅亨網記者王莞甯 台北


新台幣今 (13) 日全日處在貶值態勢，午盤過後越走越低，終場收在 30.696 元，貶值 1.51 角，台北外匯經紀公司成交值擴大至 17.35 億美元，反映外資避險心態轉強，資金匯出力道擴大。

cover image of news article
外資避險心態轉強，資金匯出力道擴大。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 30.57 元、貶值 2.5 分開出後，最低來到 30.696 元，終場收在全日最低點，全日高低價差 1.26 角。


觀察主要亞幣，則是呈現漲跌互見，以日元貶值壓力較重達 0.7%，新台幣收貶 0.49%，人民幣和星元貶值約 0.1%，韓元則升值 0.1%，泰銖升逾 0.4%，而美元指數反彈約 0.2%。

統一投顧表示，中國管制稀土、川普放話加徵 100% 關稅、特斯拉機器人 Optimus 傳卡關等多個利空因素干擾，造成台股回檔整理，惟美國總統川普又對中國釋出願意協商的訊號、台積電將於 16 日召開法說會、國安基金伺機護盤等利多消息，預期指數短空長多。

統一投顧也認為，儘管市場聚焦美中關係和川習會的進展，但隨著美國經濟持續擴張，且關稅造成的通膨效果有限，多位聯準會官員支持持續寬鬆，將有助市場資金活絡和政府利息壓力減輕，搭配企業獲利展望良好，預期美股將呈震盪盤堅格局。

台股台幣外資匯市美元日元

