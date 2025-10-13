〈台幣〉外資避險心態轉強 收全日最低點30.696元 貶1.51角

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-13 17:24

‌



新台幣今 (13) 日全日處在貶值態勢，午盤過後越走越低，終場收在 30.696 元，貶值 1.51 角，台北外匯經紀公司成交值擴大至 17.35 億美元，反映外資避險心態轉強，資金匯出力道擴大。

外資避險心態轉強，資金匯出力道擴大。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 30.57 元、貶值 2.5 分開出後，最低來到 30.696 元，終場收在全日最低點，全日高低價差 1.26 角。

‌



觀察主要亞幣，則是呈現漲跌互見，以日元貶值壓力較重達 0.7%，新台幣收貶 0.49%，人民幣和星元貶值約 0.1%，韓元則升值 0.1%，泰銖升逾 0.4%，而美元指數反彈約 0.2%。

統一投顧表示，中國管制稀土、川普放話加徵 100% 關稅、特斯拉機器人 Optimus 傳卡關等多個利空因素干擾，造成台股回檔整理，惟美國總統川普又對中國釋出願意協商的訊號、台積電將於 16 日召開法說會、國安基金伺機護盤等利多消息，預期指數短空長多。