台股失守2萬7 外資猛砍563億元 甩賣台積電、鴻海各1.9萬張
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (13) 日為國慶連假後首日開市，受中美貿易戰突然升溫影響，投資人一度湧現恐慌情緒，早盤大跌逾 800 點，盤中在買盤拉抬下，跌幅收斂，終場收 26,923.42 點，下跌 378.5 點或 1.39%，成交量增至 6,084.6 億元。其中外資大賣 563.13 億元，買超聯電 (2303-TW)1.39 萬張，賣超最多為台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 約 1.9 萬張。
觀察今日三大法人動向，其中外資由買轉賣，賣超 563.13 億，投信賣超 7.22 億，自營商賣超 108.07 億元，三大法人合計共賣超 678.42 億元。外資在期貨淨部位上，期貨空單加增 4,274 口，外資期貨淨空單增至 3.3 萬口。
今日外資買超個股中，外資看好聯電 9 月營收年月雙增，買超 1.39 萬張居冠，仁寶買超 8,693 居次，買超力積電 7,944 張，買華通 6,257 張、買超十詮 5,64、矽格 4,672 張，其餘為泰金寶 - DR、廣達約 4,300 張，凱基金 3,946 張、三商壽 3,864 張。
外資賣超部位，則以南亞科 2.92 萬張最高，友達、華新約 1.9 萬張居 2、3 名，其次為電子權值股的鴻海、台積電約 1.89 萬張，外資已連 4 賣台積電及鴻海。其次為中鋼 1.46 萬張，依序為玉山金、華航、合庫金 1.1 萬張，中信金賣超 1 萬張。
投信部分，買超緯創最多 2,394 張居冠，其次為南亞 2,172 張，買強茂 1,273 張，買超元大金 1,198 ，其中投信買超台積電 930 張與外資操作相反，依序為景碩、兆豐金、鈺邦、玉山金、南亞科。
投信賣超部分，仁寶 1.49 萬張最高，其次華通賣超 2,322 張、 京元電子 2,001 張，賣超全新 1,979 張、賣光寶科 1,774 張、賣華泰 1,660 張、賣裕民 1,145 張、賣中信金 1,002 張，其下依序為達麗、凱基金。
法人表示，台股今日呈現開低震盪，一度回測 10 日線，盤中出現逢低買盤進場拉抬，目前觀察行情尚未有明顯轉空的訊號，下方月線為重要多空分水線。展望本周行情，隨著美國政府關門導致經濟數據發布受阻，投資人可將目光轉向即將公布的美國主要銀行財報，以評估美國的經濟狀況，目前台股在多空拉鋸下，短線轉以保守看待。
