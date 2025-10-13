鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-13 19:28

台股今 (13) 日為國慶連假後首日開市，受中美貿易戰突然升溫影響，投資人一度湧現恐慌情緒，早盤大跌逾 800 點，盤中在買盤拉抬下，跌幅收斂，終場收 26,923.42 點，下跌 378.5 點或 1.39%，成交量增至 6,084.6 億元。其中外資大賣 563.13 億元，買超聯電 (2303-TW)1.39 萬張，賣超最多為台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 約 1.9 萬張。

台股失守2萬7 外資猛砍563億元 甩賣台積電、鴻海各1.9萬張。

觀察今日三大法人動向，其中外資由買轉賣，賣超 563.13 億，投信賣超 7.22 億，自營商賣超 108.07 億元，三大法人合計共賣超 678.42 億元。外資在期貨淨部位上，期貨空單加增 4,274 口，外資期貨淨空單增至 3.3 萬口。

今日外資買超個股中，外資看好聯電 9 月營收年月雙增，買超 1.39 萬張居冠，仁寶買超 8,693 居次，買超力積電 7,944 張，買華通 6,257 張、買超十詮 5,64、矽格 4,672 張，其餘為泰金寶 - DR、廣達約 4,300 張，凱基金 3,946 張、三商壽 3,864 張。

外資賣超部位，則以南亞科 2.92 萬張最高，友達、華新約 1.9 萬張居 2、3 名，其次為電子權值股的鴻海、台積電約 1.89 萬張，外資已連 4 賣台積電及鴻海。其次為中鋼 1.46 萬張，依序為玉山金、華航、合庫金 1.1 萬張，中信金賣超 1 萬張。

投信部分，買超緯創最多 2,394 張居冠，其次為南亞 2,172 張，買強茂 1,273 張，買超元大金 1,198 ，其中投信買超台積電 930 張與外資操作相反，依序為景碩、兆豐金、鈺邦、玉山金、南亞科。

投信賣超部分，仁寶 1.49 萬張最高，其次華通賣超 2,322 張、 京元電子 2,001 張，賣超全新 1,979 張、賣光寶科 1,774 張、賣華泰 1,660 張、賣裕民 1,145 張、賣中信金 1,002 張，其下依序為達麗、凱基金。