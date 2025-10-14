技嘉旗下技鋼推出全新OCP架構GIGABYTE伺服器 瞄準國家級資料中心、AI雲端供應商
鉅亨網記者吳承諦 台北
PC 品牌技嘉 (2376-TW) 旗下技鋼科技於 OCP 全球高峰會，並正式發表全新基於 NVIDIA HGX B200 平台的 GIGABYTE TO86-SD1，採用 OCP ORV3 標準設計，結合突破性的效能與高能源效率，專為大規模 AI 訓練、推論與 HPC 運算需求而打造。
技鋼表示，將在 2025 OCP 全球高峰會展示一款全新 OCP 架構 GPU 伺服器 ── GIGABYTE TO86 系列，此系列支援 8-GPU OAM 基板，兼具效能與可擴充性，廣泛應用於超大規模雲端服務商、國家級資料中心與專業 AI 雲端供應商。
技鋼提到，由於市場對 GPU 加速解決方案的高度需求，基於 NVIDIA HGX 平台，技鋼已先後推出 8U 氣冷伺服器與 4U 液冷伺服器，而新發表的 TO86 OCP 架構 GPU 系列伺服器則進一步為中大型雲端服務商與廣泛應用場景，提供兼顧效能、成本與效率的理想選擇。
技鋼同步展出 NVIDIA GB300 NVL72 平台，液冷式機架級 AI 平台，針對推論測試擴展進行最佳化設計，具備高密度效能，以及 NVIDIA RTX PRO 伺服器，結合高頻寬網路，專為 AI 工廠打造。
