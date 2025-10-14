鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-14 12:03

PC 品牌技嘉 (2376-TW) 旗下技鋼科技於 OCP 全球高峰會，並正式發表全新基於 NVIDIA HGX B200 平台的 GIGABYTE TO86-SD1，採用 OCP ORV3 標準設計，結合突破性的效能與高能源效率，專為大規模 AI 訓練、推論與 HPC 運算需求而打造。

技嘉旗下技鋼推出全新OCP架構GIGABYTE伺服器 瞄準國家級資料中心、AI雲端供應商。(圖：shutterstock)

技鋼表示，將在 2025 OCP 全球高峰會展示一款全新 OCP 架構 GPU 伺服器 ── GIGABYTE TO86 系列，此系列支援 8-GPU OAM 基板，兼具效能與可擴充性，廣泛應用於超大規模雲端服務商、國家級資料中心與專業 AI 雲端供應商。

技鋼提到，由於市場對 GPU 加速解決方案的高度需求，基於 NVIDIA HGX 平台，技鋼已先後推出 8U 氣冷伺服器與 4U 液冷伺服器，而新發表的 TO86 OCP 架構 GPU 系列伺服器則進一步為中大型雲端服務商與廣泛應用場景，提供兼顧效能、成本與效率的理想選擇。