谷歌加碼印度150億美元 建美國以外最大AI資料中心
鉅亨網編輯林羿君
谷歌 (GOOGL-US) 週二（14 日）宣布未來 5 年投資 150 億美元，在印度南部建立大型資料中心與 AI 基地。Google Cloud 執行長庫里安 (Thomas Kurian) 表示，這將會是谷歌在美國以外最大的 AI 中心。
谷歌在聲明中表示，該計畫是谷歌迄今在印度最大的投資，將鞏固地方政府加速本地人工智慧產業發展的計畫。
庫里安在新德里舉行的揭幕典禮上表示，該 AI 中心初期規模達「千兆瓦級」，未來可望擴張至多個千兆瓦，以支援印度迅速成長的 AI 需求。
印度是全球人工智慧熱潮的最大受益者之一。不只谷歌，亞馬遜計劃在 2030 年投資 127 億美元，在當地建設雲端基礎設施；OpenAI 則計劃建立 1 千兆瓦的資料中心。根據 CBRE Group 數據，到 2027 年，印度資料中心市場的投資預計將超過 1,000 億美元。
印度總理莫迪曾盛贊科技是振興國家經濟、幫助數百萬人脫離貧窮的關鍵。然而，印度的建設野心正面臨挑戰，有限的水資源和不穩定的電力服務仍然是重大瓶頸。
