Google(GOOGL-US) 宣布將大幅擴張在印度的雲端基礎設施佈局，計劃在印度安得拉邦的維沙卡帕特南（Visakhapatnam）地區投資高達 100 億美元，興建一個總容量達 1 GW 的大型資料中心群及其附屬電力基礎設施，此舉不僅是 Google 在印度首個重構基礎建設案，也將成為其在亞洲地區規模最大的資料中心之一。

亞洲最大！谷歌加碼印度 砸百億美元建置1GW資料中心群。(圖:shutterstok)

此次投資金額較 7 月底傳出的 60 億美元規模更為龐大，顯示 Google 正加速在印度這一全球成長最快市場的戰略部署。該項目預計將包含位於維沙卡帕特南區三個地點（Adavivaram、Tarluvada 及 Rambilli）的主要資料中心園區。

Google 表示，這項投資強烈展現了公司對印度數位未來和基礎建設的長期承諾。此資料中心群將為印度不斷成長的雲端服務、人工智慧（AI）應用需求提供強大算力支撐，顯著提升印度境內的運算效率、雲端儲存能力及服務延遲表現。

關鍵基礎設施部署

1 GW 資料中心群： 該容量級別的設施將使印度的整體算力版圖產生質變，並進一步推升 Google 在亞洲雲端基礎設施市場的領先地位。

附屬電力基礎設施： 由於資料中心對電力穩定性要求極高，1 GW 的電力設施將確保全天候供電可靠性，並將部分用電由再生能源供應。

網路強化： 配合此資料中心群的建置，Google 亦計劃在維沙卡帕特南興建三座海底電纜登陸站，以加強國際與國內網路連結。

印度數位化基金的關鍵落實

這項擴大的資料中心投資，是 Google 於 2020 年宣布的「印度數位化基金（Google India Digitization Fund）」策略中的重要一環。該基金原計劃在 5 至 7 年內於印度投入約 100 億美元，用於基礎建設、創投與技術研發。此次對硬體和能源層面的大規模投資，正是該基金在基礎建設領域的實際落實。