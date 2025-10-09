不再印度獨享！OpenAI低價ChatGPT Go將擴至亞洲16個新國家 每月5美元搶谷歌AI Plus用戶
鉅亨網編譯陳韋廷
ChatGPT 母公司 OpenAI 正加速拓展其低價 AI 訂閱服務 ChatGPT Go 至亞洲市場，新增 16 個國家和地區，涵蓋阿富汗、孟加拉、不丹、汶萊、柬埔寨、寮國、馬來西亞、馬爾地夫、緬甸、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、斯里蘭卡、泰國、東帝汶和越南。
美國科技媒體《TechCrunch》報導，用戶在大馬、泰國、越南、菲律賓和巴基斯坦可用當地貨幣支付，其餘國家必須以美元支付，月費約 5 美元，最終價格會因當地稅率不同。
ChatGPT Go 定位是「輕量付費版」，提供更高的每日訊息上限、圖像生成、檔案 / 圖片上傳次數，並且擁有免費版兩倍的記憶容量，支援更個人化互動。
OpenAI 表示，此次擴張正值 OpenAI 在東南亞用戶激增，當地每周活躍用戶數量已達到推出初期的四倍。該服務 8 月首站落地印度，9 月登陸印尼，目前印度付費用戶量已較上線時增加一倍。
值得關注的是，OpenAI 正與谷歌在低價 AI 服務領域進行角力。谷歌上月在印尼推出 Google AI Plus，現已涵蓋 40 餘國，提供 Gemini 2.5 Pro 模型訪問及 Flow（設計）、Whisk（圖片混合）、Veo 3 Fast（視頻創作）三種用在圖像跟視頻創作的工具，並附帶 200GB 雲端儲存空間。雙方正以「高性價比」爭奪新興市場 AI 用戶。
