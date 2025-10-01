鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-01 06:00

根據《The Information》最新報導，亞馬遜 (AMZN-US) 或谷歌 (GOOGL-US) 在透露自身最新 AI 晶片任何資訊前，都會先通知輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳。此事也勾勒出 AI 硬體市場一個鮮為人知的現實，輝達仍是訓練計算的核心供應商，客戶們正竭力避免被切斷關鍵供應。

亞馬遜谷歌竟向黃仁勳「提前報備」！美媒揭露AI晶片圈的隱密權力遊戲（圖：Shutterstock）

根據報導，亞馬遜和谷歌在發佈其定製晶元的更新之前，都會向黃仁勳發出預先通知。消息人士透露，這是因為輝達在他們的雲操作中仍然根深蒂固，而他們不想讓控制其 AI 基礎設施供應的關鍵人物感到意外。

報導指出，這種「提前報備」的順從發生在輝達向客戶、供應商乃至競爭對手砸下數十億美元之際。光是 9 月，輝達就簽署協議，未來七年將從 CoreWeave 購買價值高達 63 億美元的閒置 GPU 產能，並向英國資料中心新創公司 Nscale 投資 7 億美元，並斥資逾 9 億美元收購網路新創公司 Enfabrica，同時獲得其晶片技術授權。

此外，輝達日前也投資英特爾 50 億美元支援聯合晶片研發，也與 OpenAI 簽署意向書，擬支持興建一座 10 吉瓦的 GPU 資料中心，金額可能高達 1000 億美元。

這些投資的規模與時機，凸顯輝達正積極搶佔非 GPU 加速器的崛起先機。亞馬遜、谷歌、OpenAI 等公司雖投入數百億美元推進自研晶片，試圖減少對輝達依賴並提升效能，但即便如此，它們的平台仍嚴重依賴輝達的 CUDA 生態系統、軟體工具及製造流程。

報導還指出，輝達的主導地位使其在 AI 供應鏈中扮演了金融後盾的角色，既為供應商提供資金、出租產能並長期採購，以維持對其硬體的持續需求，這使得任何單一客戶都更難離開輝達，即使他們正在研發競爭產品。