說好的外國買單呢？高盛：美國消費者扛55%川普關稅成本 企業22%
鉅亨網編譯陳韋廷
以 Elsie Peng 和 David Mericle 為首的高盛 (GS-US) 經濟學家團隊周日 (12 日) 發布研究報告指出，到今年年底，美國消費者將承擔川普政府關稅行動超一半的成本。
報告指出，美國消費者將消化 55% 的關稅成本，企業承擔 22%，外國出口商透過降價吸收 18%，另有 5% 被規避。由於漲價需要時間，目前企業可能正承擔更大比例成本，若後續關稅影響與前期一致，消費者最終將扛下 55% 的代價。
這份報告量化了關稅對美國經濟的衝擊。今年迄今，關稅已推動核心個人消費支出 (PCE) 價格上升 0.44%，若全面反映，年底通膨恐被推高至 3%，遠超聯準會(Fed)2% 的目標。
針對高盛報告，白宮回應稱美國總統川普立場明確，美國民眾可能經歷過渡期，但關稅成本最終將由外國出口商承擔，且企業已通過轉移供應鏈、在美國本土生產應對。
值得注意的是，高盛此次下調關稅影響的預期。該投行 8 月時該行曾預計，截至 6 月底，美國消費者承擔 22% 成本，年底將升至 67%，這一預測曾引發川普猛烈抨擊，稱高盛「錯誤預測市場與關稅」，如今高盛修正數據，反映其對關稅傳導機制的重新評估。
整體來看，高盛報告揭開了關稅「轉嫁遊戲」的真實面貌。儘管白宮堅稱由外國買單，但美國進口商、企業與消費者仍是主要承受者。隨著關稅效應逐步釋放，對通膨與家庭支出的壓力將持續顯現。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 貝森特：川普與習近平十月底APEC會面仍有望、美中緊張局勢已大幅緩和
- 美國宣布對華加徵關稅 中國商務部回應！
- 〈貴金屬盤後〉黃金史上首度突破4100美元 貿易緊張和降息預期點火
- 誰先眨眼？川普與習近平再陷僵局 市場神經緊繃
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇