鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-14 11:50

‌



以 Elsie Peng 和 David Mericle 為首的高盛 (GS-US) 經濟學家團隊周日 (12 日) 發布研究報告指出，到今年年底，美國消費者將承擔川普政府關稅行動超一半的成本。

說好的外國買單呢？高盛：美國消費者扛55%川普關稅成本 企業22% （圖：Shutterstock）

報告指出，美國消費者將消化 55% 的關稅成本，企業承擔 22%，外國出口商透過降價吸收 18%，另有 5% 被規避。由於漲價需要時間，目前企業可能正承擔更大比例成本，若後續關稅影響與前期一致，消費者最終將扛下 55% 的代價。

‌



這份報告量化了關稅對美國經濟的衝擊。今年迄今，關稅已推動核心個人消費支出 (PCE) 價格上升 0.44%，若全面反映，年底通膨恐被推高至 3%，遠超聯準會(Fed)2% 的目標。

針對高盛報告，白宮回應稱美國總統川普立場明確，美國民眾可能經歷過渡期，但關稅成本最終將由外國出口商承擔，且企業已通過轉移供應鏈、在美國本土生產應對。

值得注意的是，高盛此次下調關稅影響的預期。該投行 8 月時該行曾預計，截至 6 月底，美國消費者承擔 22% 成本，年底將升至 67%，這一預測曾引發川普猛烈抨擊，稱高盛「錯誤預測市場與關稅」，如今高盛修正數據，反映其對關稅傳導機制的重新評估。