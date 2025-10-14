鉅亨網新聞中心 2025-10-14 14:00

‌



在矽谷，圍繞 AI 編碼輔助工具的使用，爆發了一場關乎專業尊嚴與效率極限的「代碼戰爭」。小型 AI 新創公司 Mixus 創辦人因員工拒絕「重度依賴」AI 工具 Cursor，憤而將兩名工程師解僱，其中一人甚至僅入職一週，這起事件成為 AI 浪潮下人類價值觀衝突的縮影。

矽谷爆「反AI」起義？工程師拒用Cursor寫程式 入職一周遭解僱。(圖:shutterstock)

在只有 5 位正職員工的 Mixus，創辦人 Shai Magzimof 將 AI 編碼工具視為核心戰力，要求員工深度融入 AI，達到革命性的效率提升。然而， Magzimof 的兩位軟體工程師卻公然「抗命」，拒絕重度使用 Cursor 或其他新型輔助軟體。

‌



Magzimof 將這種堅持歸結為一種「工程師的自負」。他認為，這些精英花費數年光陰和巨額學費掌握了這門複雜的「手藝」，現在不願接受 AI 能做得更快更好的事實，這無異於對他們整個職業生涯的否定。Magzimof 直言：「你讓他們拋棄過去的一切，轉而擁抱 AI，他們就是不願意。」

最終，Magzimof 以「擁抱 AI 編碼是必答題，而非選擇題」為由，將兩位「反 AI」工程師解僱。這起事件清晰地傳達了一個訊號：在高度競爭的矽谷，對新興效率工具的抗拒，可能立即導致失業。

AI 生成代碼的隱藏成本 恐是品質陷阱

然而，工程師對 AI 工具的抵制並非單純基於「自負」，也源於對程式碼品質和可維護性的擔憂。

在其他積極擁抱 AI 編碼工具（如 Claude Code）的公司，高層雖熱衷於激勵員工使用，但管理層卻被 * AI 糊弄出來的粗糙程式碼」淹沒。這些程式碼表面光鮮、能夠運行，但內部結構卻像混亂的迷宮，缺乏人類邏輯和註解，充滿隱藏漏洞。

一家機器人新創公司便經歷了一場慘痛的教訓：一位過度依賴 AI 編碼工具的學生離職後，資深工程師耗費整整兩個月進行「數位考古」，才勉強弄清楚這些「黑盒子」代碼的運作方式。

公司專家事後無奈總結：「我們當初不如直接聘請一位經驗更豐富的工程師。」這突顯了 AI 帶來的效率提升，往往伴隨著難以預估的維護成本。

人類價值重塑 焦慮何為「真工作」

這場「代碼戰爭」的實戰衝突，與科技業的哲學辯論相互呼應。OpenAI 執行長奧特曼的觀點成為背景註解：能被 AI 取代的工作，可能並非「真正的工作」。他透過歷史類比，試圖緩解人們對失業的恐懼，堅信新工作形態終將出現。

但對於親身經歷這場變革的知識工作者來說，核心問題已超越效率與品質，直指身份危機：如果 AI 能高效完成編碼、寫作、分析等任務，那麼人類的價值，究竟體現在哪裡？

前微軟技術專案經理被裁員的經歷，以及拒用 Cursor 的工程師被解僱的案例，皆代表著職場正在經歷一場深刻的轉型期。人類的貢獻正從執行通用技能，轉向理解複雜脈絡、提出高層次問題，以及提供難以被標準化工具複製的深度創造力。