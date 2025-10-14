鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-14 09:47

‌



美國晶片大廠博通 (AVGO-US) 執行長陳福陽（Hock Tan）表示，隨著人工智慧（AI）技術在各行各業快速普及，其在全球 GDP 中的佔比可能會進一步提升。

博通執行長陳福陽：AI在全球GDP中的佔比可能會進一步提升。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，陳福陽指出，目前全球 GDP 約為 110 兆美元，其中約 30% 來自「知識密集與科技導向」的產業。

‌



他預測，隨著生成式 AI 普及並創造更多智慧應用，「這 30% 的比例將增長到 GDP 的 40%，每年約 10 兆美元。」

若 AI 按陳福陽預測成長，並在全球 GDP 中占據更大比例，將為新興科技產業及其相關產業帶來巨大利多。

博通生產晶片和網路設備，隨著大型雲端服務商大量採購其產品，已成為 AI 熱潮的最大受益者之一，目前股價年內已上漲 53.86%。

博通與 OpenAI 宣布合作

博通與 OpenAI 週一宣布正式合作，將共同建造並部署總容量達 10 吉瓦的客製化 AI 加速器，此舉為擴大全產業 AI 規模的重要策略。

消息公布後，博通股價應聲上漲，收盤時上漲 9.88%。

陳福陽表示，OpenAI 是「少數站在創建基礎模型最尖端的公司之一」，並指出，即便是私人公司，這家 ChatGPT 製造商估值也約 5,000 億美元。

他強調，博通雖以務實、強硬的經營風格著稱，但這並不妨礙公司從長遠角度觀察生成式 AI 的浪潮與潛力。

博通正與「大約七家業者」密切合作

博通對客戶保持低調，但公司今年早些時候曾透露，正與三家大型雲端客戶共同開發新一代 AI 晶片。

博通管理層上個月宣布，已從第四家未具名客戶獲得價值 100 億美元的晶片訂單。

陳福陽稱，博通正與「大約七家業者」密切合作，其中四家為「真正的客戶」，即「已下達大規模量產訂單的客戶」。