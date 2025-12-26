周日赴美會川普！澤倫斯基：新年前可能有重大決定
鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電
綜合外媒周五 (27 日) 報導，烏克蘭總統澤倫斯基預計周日 (28 日) 將前往佛州與美國總統川普會面，討論結束俄羅斯近四年入侵的和平協議。澤倫斯基表示，烏克蘭與美國的框架協議「幾乎準備就緒」，簽署與否將取決於這次會談。
澤倫斯基周五告訴記者，他將與川普討論敏感議題，包括烏克蘭東部頓巴斯地區的未來，以及札波羅熱核電廠問題。他強調，烏克蘭目前與俄羅斯沒有直接溝通管道。
這場會談將在川普位於佛州的海湖莊園舉行。白宮尚未對此發表評論。
澤倫斯基 26 日在社群媒體上宣布這項會談計畫，表示他收到國家安全與國防委員會秘書長 Rustem Umerov 關於與美方新接觸的報告。「我們一天都沒浪費。我們已同意在近期舉行最高層級會談，與川普總統會面。」澤倫斯基補充：「許多事情可能在新年前決定。」
澤倫斯基表示，他希望歐洲領導人能在他與美國會談期間線上參與。他指出，這份包含 20 點的和平計畫無法在沒有俄羅斯和歐洲的情況下簽署，因為他們也是可能協議草案的當事方。
20 點和平框架
美國、烏克蘭與歐洲談判代表正在研擬一份 20 點和平框架，旨在結束與俄羅斯的戰爭。
澤倫斯基本周稍早公布的計畫包括烏克蘭的安全保障、重建，以及停止敵對行動的路線圖等條款。俄羅斯代表也參與了 12 月 20 至 21 日在邁阿密舉行的美方主持會談，儘管克里姆林宮後來警告不要將這些會談視為突破。
《彭博》引述熟悉克里姆林宮的消息人士報導，莫斯科打算尋求修改目前的 20 點計畫，以確保北約不再東擴，並確保烏克蘭若加入歐盟將維持中立地位。
克里姆林宮發言人佩斯科夫 26 日宣布，莫斯科已分析特使在邁阿密會談後提供給普丁的資訊，並且依普丁指示，俄美官員已進行接觸。雙方同意繼續對話。
俄羅斯聖誕攻勢未停
與此同時，俄羅斯近日持續攻擊烏克蘭，加劇對南部港口城市敖德薩的襲擊。
一群跨黨派美國參議員譴責俄羅斯在聖誕假期攻擊烏克蘭平民。25 日發布的聲明指出：「我們譴責俄羅斯對赫爾松、哈爾科夫、敖德薩等多個烏克蘭城市發動的殘暴攻擊，這些攻擊針對無辜的烏克蘭人。」
聲明補充：「即使在戰爭中，聖誕節停火也有悠久歷史，特別是第一次世界大戰期間。普丁今天決定發動攻擊而非停火，是對我們所有人的清醒提醒：普丁是無情的殺人犯，對和平毫無興趣，也不值得信任。」
