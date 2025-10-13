〈陸股盤後〉川普放軟仍未消除貿易戰疑慮 滬指二連黑 稀土類股逆勢飆漲

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-10-13 16:30

‌



中國股市三大指數周一 (13 日) 連續第二個交易日收黑，上證指數(SSEC) 大幅開低測試 3800 點大關後收斂跌幅，因投資人對貿易緊張局勢感到擔憂，即使美國總統川普上周末表示願意進行談判。

〈陸股盤後〉川普放軟仍未消除貿易戰疑慮 滬指二連黑 稀土類股逆勢飆升（圖：Shutterstock）

滬指周一收低 0.19% 至 3889.5 點，深證成指 (SZI) 亦跌 0.93% 至 13231.47 點，創業板指收黑 1.11% 至 3079.76 點，滬深兩市成交額合計人民幣 2.35 兆元，較上一交易日量縮 1609 億元。北方稀土成交額居首，為 214.56 億元，其次為中興通訊、中芯國際、寧德時代、立訊精密，成交額分別為 193.18 億元、186.43 億元、176.19 億元、153.06 億元。

‌



大盤方面，汽車、傳媒、石油、釀酒、醫藥、券商等類股走低，寧波華翔、日盈電子、斯菱股份、恆帥股份、新泉股份、浙江榮泰等跌超 6%，家用電器股亦表現不佳，比依股份、榮泰健康、三花智控、科沃斯、石頭科技等跌超 5%，同洲電子與兆馳股份等股跌超 3%，皓元醫藥、南微醫學、百普賽斯、天目藥業、博騰股份等股也都跌超 5%。

上漲類股方面，稀土永磁族群再度爆發，中國稀土、北方稀土等 10 餘檔個股相繼漲停，有色金屬、半導體、銀行等類股拉升，路維光電、華虹公司、有研新材、凱美特氣、至純科技等多股亮燈漲停。此外，貴金屬族群全天活躍，西部黃金在 3 個交易日內二度漲停作收，招金黃金漲超 9%，中金黃金漲超 8%。

中信建投證券出具最新研究報告指出，A 股在節後兩個交易日內波動較大，科技類股也有前期漲幅較大的問題。另一方面，部分熱門個股融資政策有所調整，市場出現一定的流動性擔憂情緒擾動，但影響料將有限。海外擾動波瀾再起，但與 4 月相比，本次有 4 方面的不同：本次美股市場反應較小、中美已實現攻守轉換、當前 A 股位置有所抬升且融資盤規模有所擴張，加上「TACO」交易的經驗與市場學習效應也在強化。

國泰海通證券則認為，外部衝擊造成的資產下跌是增持中國市場的良機。假期後中美貿易爭端再次令投資人戰戰兢兢，不少市場分析將當下衝突與 4 月相比。實際上，在 4 月初，由於沒有歷史經驗可比，投資人對「對等關稅」所帶來的貿易風險的邊界估計是模糊的，對中國經濟金融穩定條件和應對準備的認識也有限，造成估值收縮和信心受挫。不同於 4 月衝擊，當下貿易風險的邊界相對清晰，中國國內金融穩定條件也更明朗，因此外部衝擊是擾動，不會終結趨勢，投資更應看到中國「轉型牛」內在確定性的趨勢。

財信證券指出，中美關稅談判具艱鉅性、反覆性、長期性特徵，逐步試探談判底線、分階段達成初步共識很有可能是最好的現實路線。在開啟每輪談判之前，籌碼收集與反覆較量或是談判手段的常態，也將對市場走勢產生影響。從影響來看，談判之前，籌碼較量或將壓制市場情緒，指數走勢通常承壓，在談判後，市場利空因素大多消化完畢，市場通常出現修復式上漲。 從反應來看，在市場學習效應及 TACO 交易盛行下，中美關稅談判對市場的衝擊效果將逐步趨弱，預計市場難以再現 4 月 7 日的極端行情。本周市場波動可能加大，但外圍風險僅是對 A 股走勢的短暫擾動，並不會改變 A 股指數中長期「慢牛」態勢，可以堅定投資信心、逢低配置 A 股市場。