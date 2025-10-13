鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-13 21:30

台塑 (1301-TW) 四寶今 (13) 日公告自結今 (2025) 年第 3 季財報及第 4 季展望，受惠油價與台幣匯率回穩，包括南亞 (1303-TW)、台化 (1326-TW)、台塑化 (6505-TW) 第 3 季皆由虧轉盈。展望未來，四寶中僅台塑表示，面臨石化需求旺季，加上歲修廠數比減少、開工率提升，估第 4 季營收有望季增。

四寶Q4展望僅台塑估業績成長，地緣政治影響油價下檔有撐。 (圖：shutterstock)

台塑表示，預估美國聯準會 (FED) 在第 4 季可望進一步降息，不僅有利於投資及消費，加上第 4 季為 PE、EVA 及 PP 傳統需求旺季，且中國持續推出刺激經濟措施，提振內需及印度雨季結束，可望帶動石化需求增加，加上印度 PVC 反傾銷稅預計於 11 月 14 日前執行，讓 PVC 價格看漲，感恩節、聖誕節及大陸網路購物節等各種民生消費產品需求，有利於台塑產品銷售。

南亞則表示，第 4 季在中高階電子材料需求強勁，但化工產品乙二醇、丙二酚等部份產線停車定檢及 10 月兩岸長假多，加上第 4 季客戶控管庫存，下單謹慎，合併營收將與第 3 季持平。

台化則強調，面對中國產能過剩，市場需求保守，非理性的削價兢爭等異常營業手段，台化僅能和日、韓一樣，緊縮產量避開紅海競爭損失，工廠設法集中生產，降低變動損耗及固定成本，10 月份營收初估與 9 月相當，第 4 季則略少於第 3 季。

但台化也表示，從需求面來看並不悲觀，觀察中國聚酯產能 8 月來到了 8,894 萬噸，比去年初增加約 1,000 萬噸，1-8 月聚酯平均開動率 89.9%，高於去年同期 88.2%，未來將持續檢討營收結構，排除紅海惡性競爭，提升高質化、差異化營收比例。

針對油價，台塑化預期今年 10 月全球原油裝載將達 4,100 萬桶 / 日，比去年同期高 300 萬桶 / 日，加上伊拉克原油近期恢復出口 23 萬桶 / 日，導致過多原油供給持續給油價壓力。