〈台股盤後〉台達電、華碩穩住多頭陣腳 跌點收斂至378點未守住2萬7

台股今 (13) 日受中美貿易戰升溫影響，今日開盤隨即跳空下跌，早盤在台積電 (2330-TW) 等電子權值股重跌下，一度重挫逾 830 點或 3.5%，失守 2 萬 7 千點大關、跌破 5 日線，最低下探 26,470 點，盤中在「川習會」釋出不會取消激勵下，跌勢逐步收斂，終場開低走高，跌 378.5 點或 1.38%，收 269,23.42 點，成交量小增為 5,839.69 億元。