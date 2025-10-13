〈台股盤後〉台達電、華碩穩住多頭陣腳 跌點收斂至378點未守住2萬7
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (13) 日受中美貿易戰升溫影響，今日開盤隨即跳空下跌，早盤在台積電 (2330-TW) 等電子權值股重跌下，一度重挫逾 830 點或 3.5%，失守 2 萬 7 千點大關、跌破 5 日線，最低下探 26,470 點，盤中在「川習會」釋出不會取消激勵下，跌勢逐步收斂，終場開低走高，跌 378.5 點或 1.38%，收 269,23.42 點，成交量小增為 5,839.69 億元。
OTC(櫃買) 指數今日則受賣壓沉重影響，跌 1.42%，收 261.36 點，跌破 5、10 日、月線。
權值股部分，台積電今日開盤熄火，盤中跌幅收斂，開低走高，終場下跌 1.73%，跌破 5 日線，收 1,415 元；鴻海 (2317-TW) 重挫 3.83%，收 213 元跌破月線；聯發科 (2454-TW) 跌 2.23%；日月光投控 (3711-TW) 跌 3.35%；金融股龍頭富邦金 (2881-TW) 也跌 2.22%。
台達電 (2308-TW) 則是受惠 9 月營收創高利多，盤中逆勢漲回千元之上，漲 3.1%，收 1,030 元；華碩 (2357-TW) 漲 2.95%。
觀察盤面上，電子股雖疲弱，但貨櫃航運及散裝股因運價指數走升，逆勢走升，呈現抗跌表現，台船 (2208-TW) 噴逾 6%，萬海 (2615-TW) 漲 2.7%，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 收紅。
其中綠能環保、水資源股也逆勢上揚，包括山林水 (8473-TW) 漲逾 9%、國統 (8936 -TW) 漲 5.8%、力麒 (5512 -TW) 漲 4%、兆聯實業 (6944 -TW) 漲 2%。
軍工國防股則受惠總統賴清德於國慶大典上宣布，明年國防預算增加，台灣將加速打造「台灣之盾」，今日包括雷虎 (8033-TW) 漲逾 8%，亞航 (2630 -TW) 亮燈漲停、漢翔 (2634-TW) 漲 2%。
分析師表示，指數看起來雖仍未脫離止跌訊號，但今日跌幅在盤中已明顯收斂，顯示投資人面對消息面衝擊的訊號鈍化，觀察市場最終仍將回歸基本面，後續關注台積電於本周四 (16 日) 法說會，預期能有更多利多說明，有望為台股帶來止跌訊號。
