鮮活果汁-KY第三季營收14.44億元改寫8季以來新高年增10%
鉅亨網記者張欽發 台北
鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (13) 日公布最新營收資訊，2025 年 9 月營收日公告 2025 年 9 營收為 4.2 億元，月減 18.779%，年減 2.95%，累計 1-9 月營收 32.42 億元，年減率 3.8%。
鮮活果汁 2025 年第三季營收 14.44 億元，創 8 季以來新高，季增 36.03%，年增 10.9%。
鮮活果汁 - KY 2025 年 9 月營收相較 7、8 月營收動能走緩，係中國大陸三大外送平台於 7 月大打「零元購」補貼搶流量，刺激商店訂單增長，進而拉動鮮活連鎖系統客戶銷量增長，惟電商平台進入 9 月後補貼力度减少，加上客戶為減少庫存風險，公司彈性配合客戶依據市場需求進行出貨所致。
鮮活第三季受益於夏季高溫季節，新茶飲傳統銷售旺季，加上中國大陸三大外送平台投入大量資金啟動補貼以提振零售消費市場業績，助益鮮活營收，推升第三季合併營收 14.44 億元。
鮮活透過持續研發、推廣新品及優化產品升級，積極提升各族群滲透率，同時配合客製化開發，並藉由集中採購與規模化生產降低成本、提升產銷穩定性，並持續推出創新預包裝飲品，拓展多元銷售通路，使營運穩健發展。
鮮活果汁 - KY 2025 年第二季稅後純益 1.22 億元，季增 3.98 倍，年增 32.66%，每股純益 3.61 元，2025 年上半年稅後純益爲 1.47 億元，年增 6.74%，每股純益達 4.33 元，而鮮活果汁 - KY 也將來台在屏東投資生產。
鮮活果汁 - KY 於今年 3 月在台設立子公司，並公布在台灣屏東向農業部農業科技園區管理中心租用取得土地 1884 坪，租期到 2043 年 12 月底，同時以 6699 萬元向妙見食品公司取得 914 坪廠房及設備。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鮮活果汁-KY發行無擔保CB募集2.03億元訂10/8掛牌交易
- 鮮活果汁將以現增及發債籌資約4億元行動擴大在台灣投資
- 消費熱季助攻 鮮活果汁8月營收、獲利同步成長 單月EPS 1.83元
- 鮮活果汁-KY營收回神 8月營收5.17億元創2年新高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇