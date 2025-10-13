鮮活果汁-KY第三季營收14.44億元改寫8季以來新高年增10%

‌



鮮活透過持續研發、推廣新品及優化產品升級，積極提升各族群滲透率，同時配合客製化開發，並藉由集中採購與規模化生產降低成本、提升產銷穩定性，並持續推出創新預包裝飲品，拓展多元銷售通路，使營運穩健發展。

鮮活果汁 - KY 2025 年第二季稅後純益 1.22 億元，季增 3.98 倍，年增 32.66%，每股純益 3.61 元，2025 年上半年稅後純益爲 1.47 億元，年增 6.74%，每股純益達 4.33 元，而鮮活果汁 - KY 也將來台在屏東投資生產。

鮮活果汁 - KY 於今年 3 月在台設立子公司，並公布在台灣屏東向農業部農業科技園區管理中心租用取得土地 1884 坪，租期到 2043 年 12 月底，同時以 6699 萬元向妙見食品公司取得 914 坪廠房及設備。