鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-14 04:30

《觀察者網》周一（13 日）查詢中國海關總署網站獲悉，9 月中國出口稀土 4,000.3 噸，金額為 5,960 萬美元，數量較 8 月（5,791.8 噸）銳減 30.9%，連續第三個月下降，寫下今年 2 月以來新低。

中國9月稀土出口銳減30.9%，寫下今年2月以來新低。（圖：人民日報）

同時，今年 9 月，中國進口稀土 6,864.7 噸，今年前 9 月累計進口 7.88984 萬噸，累計出口 4.83557 萬噸。

《路透社》指出，稀土出口數據波動較大，發生劇烈起伏是常見情況。

針對上述數據，新加坡《聯合早報》也提到，目前尚不清楚具體哪些品類的出口下降，也不清楚哪些國家受影響最大。

稀土被譽為「工業維生素」，是先進武器裝備、航空航天部件、風力發電、新能源車、機器人、智慧製造等戰略性產業的關鍵原材料支撐，包含 17 種元素。

今年 4 月，在美國政府宣布對華加徵關稅後，中國隨即將稀土物項納入出口管制範圍。當月，中國稀土出口數量大幅下滑，6 月回升至高點，隨後繼續下滑。

香港《南華早報》稱，為了減少對中國稀土的依賴，美國加大了提高國內產量、採用替代材料的努力，同時尋求與第三國建立戰略夥伴關係。

然而，10 月 9 日，中國商務部發布兩項關於加強稀土相關物項出口管制的公告，再度引發熱議。該報指出，這一最新公告將對美方努力造成阻礙。

針對中方採取的稀土物項出口管制，美國總統川普日前威脅將對中方加徵 100% 關稅。

中國外交部發言人林劍周一表示，美方不僅沒有反躬自省，反而以高關稅相威脅，這不是同中方打交道的正確方式。