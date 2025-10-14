鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-14 07:55

中國交通運輸部周二（14 日）宣布，交通部當天印發《對美船舶收取船舶特別港務費實施辦法》。

中國對美國船舶收取特別港務費，今起正式施行。

《觀察者網》指出，此前，美國貿易代表辦公室發布對中國海事、物流及造船業 301 調查措施。自 2025 年 10 月 14 日起，美方將對中國公司擁有或營運的船舶、中國造船舶、中國籍船舶加收港口服務費，嚴重違背世貿組織（WTO）規則和中美海運協定，對中美海運貿易造成嚴重破壞。

《對美船舶收取船舶特別港務費實施辦法》全文如下：

第一條 為落實對美船舶收取船舶特別港務費公告要求，根據《中華人民共和國國際海運條例》等法規，維護我國航運業發展利益，制定本辦法。

第二條 從事國際海上運輸、靠泊中國港口並符合下列條件之一的船舶，船方或其代理人應當繳納船舶特別港務費：

（一）美國的企業、其他組織和個人擁有船舶所有權的船舶；

（二）美國的企業、其他組織和個人運營的船舶；

（三）美國的企業、其他組織和個人直接或間接持有 25% 及以上股權（表決權、董事會席位）的企業、其他組織擁有或運營的船舶；

（四）懸掛美國旗的船舶；

（五）在美國建造的船舶。

前款第一項至第四項中由中國建造的船舶免於繳納。僅進入中國船廠修理的空載船舶，以及其他經認定予以豁免的船舶免予繳納。

第三條 船舶特別港務費的具體收取標准如下（不足 1 淨噸的按 1 淨噸計）：

（一）自 2025 年 10 月 14 日起靠泊中國港口的，按每淨噸 400 元人民幣計收；

（二）自 2026 年 4 月 17 日起靠泊中國港口的，按每淨噸 640 元人民幣計收；

（三）自 2027 年 4 月 17 日起靠泊中國港口的，按每淨噸 880 元人民幣計收；

（四）自 2028 年 4 月 17 日起靠泊中國港口的，按每淨噸 1120 元人民幣計收。

同一艘船舶，一年內收取船舶特別港務費不超過 5 個航次。每年 4 月 17 日為年度計費周期起始日。

第四條 船舶特別港務費由船舶掛靠港口所在地海事管理機構負責收取，並按照國家有關規定管理、使用。

第五條 船舶在同一航次掛靠多個中國港口的，僅在首個掛靠港繳納船舶特別港務費。一年內掛靠中國港口超過 5 個航次的船舶，前 5 個航次需繳納船舶特別港務費，憑前 5 個航次的繳費訊息後續航次不再收取費用。

第六條 船方或其代理人應在船舶預計抵達中國港口 7 日前（航程不足 7 日的，在駛離上一口岸時），如實向港口所在地海事管理機構通報船舶的建造國、懸掛國旗、所有人、經營人、租賃情況、本航次擬掛靠港口等訊息，並繳納船舶特別港務費。

第七條 港口所在地海事管理機構應當對所有預抵港船舶情況進行核實，發現涉嫌瞞報、漏報第六條所列船舶訊息的，應當責成船方或其代理人補報訊息。

第八條 違反本辦法，未按規定繳清船舶特別港務費的船舶，海事管理機構不得為其辦理進出口岸手續。

船方或其代理人逃避繳納船舶特別港務費的，對於已經駛離中國港口的船舶，下次掛靠中國港口前應當補齊欠繳的費用。

第九條 船舶特別港務費收取範圍、標準和起訖時間等將視情動態調整。