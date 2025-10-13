鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-13 16:51

‌



富邦金 (2881-TW) 今 (13) 日公布 2025 年 9 月自結稅後純益 174.4 億元，累計前 9 月合併稅後純益 909.2 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 6.38 元，奪下金控獲利三冠王寶座。富邦金控及子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券、富邦產險 9 月獲利均創下歷年同期新高；北富銀累計前 9 月獲利亦為歷年同期新高。

金控獲利三冠王！富邦金前9月賺逾900億元EPS 6.38元 4子公司寫最強9月。（圖／富邦金控提供）

富邦人壽 9 月稅後純益為 115.6 億元，較去年同期成長 240%，獲利創下歷年同期新高；累計前 9 月稅後純益 478.5 億元。本月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得、國內股票股利及基金配息收入。

‌



股市方面，多國股市於 9 月份創新高，台股加權指數亦維持歷史高檔，富邦人壽於台股部位實現部分資本利得；債市方面，美國聯準會 9 月如預期降息一碼，台美公債利率下跌後震盪整理，富壽已自第三季起，把握機會增加債券部位以提高收益，並持續做好資金管理，以彈性因應未來市況變化。匯市方面，受外資匯入帶動下，9 月美元兌台幣貶值 0.44%，富壽將持續監控市場，動態調整避險部位，以妥善管理匯兌風險、充實外匯價格變動準備金為目標。

富邦人壽 9 月底淨值比率逾 10%，RBC 近 400%，整體資本水準維持良好。富壽個體累計前 9 月初年度保費收入 (First Year Premium) 達 886 億元，年成長 5%，總保費收入 (Total Premium) 達 2769 億元，年成長 6%，預估皆排名業界第二；9 月初年度保費 86 億元，預估排名業界第三，總保費收入 283 億元，年成長 3%，預估排名業界第二。富邦人壽商品策略持續聚焦分期繳及保障型商品，累計前 9 月初年度等價保費收入 (FYPE) 達 415 億元，年成長 8%，預估排名業界第二。

台北富邦銀行 9 月稅後純益 34.3 億元，累計前 9 月稅後純益 291.7 億元，分別較去年同期成長 28% 及 16%，續創 9 月及累計前 9 月稅後純益歷年新高紀錄，主因核心業務獲利動能穩定，累計前 9 月利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期年增 12% 及 13%，帶動營收雙位數成長。

放款表現方面，來自海外、中小企業及個人放款成長，帶動全行放款餘額年增 10%；手續費淨收益中，累計前 9 月財富管理收益年增雙位數，主要來自基金及分期繳保險商品貢獻，信用卡受惠海外旅遊及消費提升，簽帳金額穩定增加。截至 9 月底逾放比率為 0.13%，備抵呆帳覆蓋率為 1017%，維持良好資產品質。

富邦產險 9 月稅後純益 8.8 億元，累計前 9 月稅後純益 51 億元，較去年同期成長 49%，充分反映業務品質提升與風險控管策略成效。業務表現方面，9 月整體簽單保費 50.3 億元，其中工程險因掌握綠能保險業務拓展商機，單月簽單保費較去年同期成長 93%，成長幅度超越市場整體水準。累計前 9 月簽單保費收入 528.6 億元，年成長 5%，簽單市佔率 24%，續居市場龍頭。