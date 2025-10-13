〈焦點股〉台達電業績題材抗跌 漲近半根停板再登千元續創新高
鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (13) 日受到美中貿易戰火再起影響，早盤大跌近千點，不過，台達電 (2308-TW) 挾 9 月營收創高利多，早盤逆勢翻紅，盤中更一度漲 4.6%，最高來到 1045 元，站回千元之上，並再創歷史新天價。
台達電持續受惠 AI 伺服器強勁成長帶動電源及液冷散熱需求，推升 9 月營收大舉衝上 570.6 億元，單月首度破 500 億元、創歷史新高，月增 19.2%、年增 28.1%。
台達電第三季營收 1503.17 億元，同為單季新高，季增 21.1%、年增 34%；累計前三季營收 3932.72 億元，年增 28.1%，也是同期最佳，市場看好台達電第四季到明年出貨動能可望延續。
不過，就台達電上週法人持股變化來看，外資天天賣超，連三個交易日賣超 8755 張，投信僅小買 204 張、自營商則買超 88 張，合計上週三大法人賣超台達電 8463 張。
