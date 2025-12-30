search icon



〈台股盤後〉尾盤反手扣殺124點中止連6漲 跌103點收28707點

鉅亨網記者黃皓宸 台北

今 (2025) 年封關交易日進入倒數，台股今 (30) 日早盤受中共軍演影響，電子權值、金融股疲軟，加上前晚美股收黑，大盤開低走低，盤中一度重挫 257 點，回測 28,553 點，所幸盤中在記憶體、矽光子 (CPO) 光通訊族群回神下，跌幅收斂翻紅，尾盤又在台積電 (2330-TW) 遭砍 2,391 張下，一舉遭摜 124 點，終場跌 103.76 點或 0.36%，中止連六天上漲，收 28,707.13 點，成交量增至 4,588.52 億元。

cover image of news article
〈台股盤後〉尾盤反手扣殺124點中止連6漲 跌103點收28707點。(鉅亨網資料照)

權值股方面，台積電盤中一度回到平盤價，最後一單遭賣 2,391 張、跌 0.65%，收 1,520 元；鴻海 (2317-TW)、台光電 (2383-TW) 跌 1.79%、富邦金 (2881-TW) 跌 1.22%。


面板股群創 (3481-TW) 則受惠 SpaceX 封裝訂單題材持續發酵，今日股價強勢亮燈漲停，單日成交量高達 87.4 萬張，成為當日成交量榜首，帶領面板族群走揚，包括彩晶 (6116-TW)、友達 (2409 -TW)、晶宏 (3141-TW) 漲幅超過 2% 以上。

千金股部分漲跌互見，股王信驊 (5274-TW) 漲 6.34%、智邦 (2345-TW) 跌 2.05%、緯穎 (6669-TW) 漲 1.03%、世芯 - KY(3661-TW) 漲 2.8%、大立光 (3008-TW) 跌 1.2%。

記憶體族群部分，包括華邦電 (2344-TW) 強漲 8.84%、南亞科 (2408 -TW) 今挾即將納入 0050 成分股利多漲 3.18%，宇瞻 (8271)、凌航 (3135-TW) 雙雙飆漲停，創見 (2451-TW) 漲 6.81%、品安 (8088-TW) 漲 7%

矽光子 (CPO) 族群受惠 AI 算力需求持續強勁，預估明 (2026) 年迎接業績噴發，幫括光聖 (6442-TW) 漲 7.42%、華星光 (4977-TW) 漲半根停板，包括眾達 - KY(4977-TW)、波若威 (3163-TW)、光環 (3234-TW) 漲幅都超過 3% 以上。


台積電鴻海群創台股盤後TOP

相關行情

台股首頁我要存股
台積電1520-0.65%
緯穎4395+1.03%
台光電1645-1.79%
富邦金97-1.22%
群創16.3+9.76%
彩晶7.76+2.11%
晶宏52.5+2.94%
信驊7550+6.34%
智邦1190-2.06%
世芯-KY3485+2.80%
大立光2470-1.20%
華邦電83.7+8.84%
創見196+6.81%
品安46.4+7.04%
光聖1375+7.42%
眾達-KY143+3.25%
波若威394+3.41%
鴻海228-1.30%
凌航84.8+9.99%
光環48.8+3.83%

