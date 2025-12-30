〈台股盤後〉尾盤反手扣殺124點中止連6漲 跌103點收28707點

今 (2025) 年封關交易日進入倒數，台股今 (30) 日早盤受中共軍演影響，電子權值、金融股疲軟，加上前晚美股收黑，大盤開低走低，盤中一度重挫 257 點，回測 28,553 點，所幸盤中在記憶體、矽光子 (CPO) 光通訊族群回神下，跌幅收斂翻紅，尾盤又在台積電 (2330-TW) 遭砍 2,391 張下，一舉遭摜 124 點，終場跌 103.76 點或 0.36%，中止連六天上漲，收 28,707.13 點，成交量增至 4,588.52 億元。