台股噴高熄火 投信結帳續賣超40億元 外資買超群創、華邦電各逾8萬張
鉅亨網記者黃皓宸 台北
今 (2025) 年台股封關倒數，市場情緒卻上沖下洗，今 (30) 日受美股翻黑及中共軍演，加上尾盤台積電 (2330-TW) 遭倒貨 2,573 張，遭外資、投信連 2 買轉賣 3,460 張，終場下跌 103.76 點、收 28,707.13 點，成交量放大至 4,698.71 億元。外資、自營商皆為買超，僅投信連 4 日賣超，外資看好群創 (3481-TW)、華邦電 (2344-TW) 分別買超 8 萬張。
今日三大法人操作，外資買超 44.72 億元、投信結帳第四天賣超 40.03 億元、自營商買超 22.1 億元，三大法人合計買超 26.8 億元。在期貨籌碼部分，外資在期貨空單加空 4,086 口，外資累計淨空單為 2.62 萬口。
觀察今日外資買超前 10 名，看好群創拿下低軌衛星龍頭 SpaceX 射頻晶片元件封裝訂單，現階段產能滿載，買超群創 8.31 萬張最多、其次為華邦電 8.07 萬張、買超元大金 2.45 萬張、力積電 1.97 萬張、旺宏 1.75 萬張、聯電 1.01 萬張，中信金買 9,359 張、第一金買超 8,015 張、京元電買超 7,995 張、南茂買 7,434 張。
外資賣超前 10 名部分，賣超首位為友達 3.28 萬張最多、宏碁 2.14 萬張居次，其後為傳產原料及金融股居多，包括亞泥 1.49 萬張、玉山金 1.41 萬張、大成鋼 1.33 萬張，其下依序為可寧衛 * 9,021 張、第一銅 7,714 張、台塑 6,654 張、台玻 6,493 張、國泰金 6,304 張。
投信買超前 10 名中，有多檔與外資對作，買超首位為玉山金 3,26 萬張、南亞科 2.37 萬張、亞泥 1.6 萬張，買國泰金 1 萬張、買大成鋼 8,379 張、宏碁 8,240 張、可寧衛 * 8,231、華邦電 5,532 張、凱基金 4,236 張、緯創 3,937 張。
投信賣超前 10 名中，以元大金 2.46 萬張最多、賣彰銀 9,987 張，賣京元電子 9,029 張、鴻海 8,580 張、中信金 6,945 張，其下依序為和碩、長榮航、中租 - KY、聯電、東元。
法人表示，指數今日未能再度創高、出現漲多熄火，隨著新年假期將至，市場預期成交量偏低，量能未達 5 千億元且低於月均量，但因集團作帳行情進入最後階段，短線預期台股將由內資主導，仍有高點可以期待。從籌碼面觀察，外資期現貨保守布局，籌碼面保守格局，短線台股的拉回仍可以樂觀看待。
- 跟著護國神山卡位日本最新熱區！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#偏強機會股
#波段上揚股
#當沖高手_強
#上升三紅K
#多頭均線上攻
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉尾盤反手扣殺124點中止連6漲 跌103點收28707點
- 人民幣在岸市場升「破7」！中國默許升值？策略師：還有升值空間
- 〈台股盤後〉尾盤反手扣殺124點中止連6漲 跌103點收28707點
- 三星、SK海力士獲美國核發年度許可！2026仍可送晶片設備給中國工廠
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇