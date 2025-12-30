台股噴高熄火 投信結帳續賣超40億元 外資買超群創、華邦電各逾8萬張

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-30 19:51

今 (2025) 年台股封關倒數，市場情緒卻上沖下洗，今 (30) 日受美股翻黑及中共軍演，加上尾盤台積電 (2330-TW) 遭倒貨 2,573 張，遭外資、投信連 2 買轉賣 3,460 張，終場下跌 103.76 點、收 28,707.13 點，成交量放大至 4,698.71 億元。外資、自營商皆為買超，僅投信連 4 日賣超，外資看好群創 (3481-TW)、華邦電 (2344-TW) 分別買超 8 萬張。

台股噴高熄火 投信結帳賣超40億元 外資買超群創、華邦電各逾8萬張。(圖：shutterstock)

今日三大法人操作，外資買超 44.72 億元、投信結帳第四天賣超 40.03 億元、自營商買超 22.1 億元，三大法人合計買超 26.8 億元。在期貨籌碼部分，外資在期貨空單加空 4,086 口，外資累計淨空單為 2.62 萬口。

觀察今日外資買超前 10 名，看好群創拿下低軌衛星龍頭 SpaceX 射頻晶片元件封裝訂單，現階段產能滿載，買超群創 8.31 萬張最多、其次為華邦電 8.07 萬張、買超元大金 2.45 萬張、力積電 1.97 萬張、旺宏 1.75 萬張、聯電 1.01 萬張，中信金買 9,359 張、第一金買超 8,015 張、京元電買超 7,995 張、南茂買 7,434 張。

外資賣超前 10 名部分，賣超首位為友達 3.28 萬張最多、宏碁 2.14 萬張居次，其後為傳產原料及金融股居多，包括亞泥 1.49 萬張、玉山金 1.41 萬張、大成鋼 1.33 萬張，其下依序為可寧衛 * 9,021 張、第一銅 7,714 張、台塑 6,654 張、台玻 6,493 張、國泰金 6,304 張。

投信買超前 10 名中，有多檔與外資對作，買超首位為玉山金 3,26 萬張、南亞科 2.37 萬張、亞泥 1.6 萬張，買國泰金 1 萬張、買大成鋼 8,379 張、宏碁 8,240 張、可寧衛 * 8,231、華邦電 5,532 張、凱基金 4,236 張、緯創 3,937 張。

投信賣超前 10 名中，以元大金 2.46 萬張最多、賣彰銀 9,987 張，賣京元電子 9,029 張、鴻海 8,580 張、中信金 6,945 張，其下依序為和碩、長榮航、中租 - KY、聯電、東元。