2025-10-09

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 旗下企業級儲存品牌 TRUSTA 今 (9) 日宣布與 FADU、技嘉 (2376-TW) 旗下技鋼科技 (Giga Computing) 共同宣布策略合作，三方將攜手推出專為新一代伺服器平台打造的高階企業級固態硬碟 (SSD) 解決方案。

威剛、FADU與技鋼三方結盟 推新世代企業級SSD生態系。(圖：業者提供)

威剛看好，此次合作不僅展現三家公司對資料中心能耗比優化與永續發展的共同承諾，更回應 AI 世代高速成長的基礎建設需求，推動全球運算環境加速升級。

隨著 AI 應用爆發，大型語言模型 (LLM) 及各式各樣的邊緣算力 (Edge Computing Power) 每年以高倍數成長，資料中心面對前所未有的存儲壓力。在此前提下，搭載 FADU 創新控制器的威剛 TRUSTA 企業級 SSD，已通過驗證並部署於技鋼最新伺服器系統。

新平台涵蓋基於 Intel Xeon 6 與 AMD EPYC 9005 系列處理器的解決方案，協助客戶實現高效能運算，並顯著提升能源使用效率，這也將大幅降低因應 AI 推論資料量所產生的龐大能耗。

根據調研機構指出，2030 年前 AI 推論所需資料量將超越訓練資料達 3.8 倍，同時能耗需求將是 2023 年的 1.65 倍，透過結合威剛 TRUSTA 的企業級儲存實力、FADU 的領先技術，以及技鋼的先進伺服器工程設計，三方聯盟將提供降低總持有成本 (TCO) 的整合方案，滿足 AI、雲端與企業級創新應用對效能、效率與穩定性的嚴苛需求，協助企業實現碳中和目標。

威剛補充，本次率先通過 QVL(Qualified Vendor List, 合格廠商清單) 的是 TRUSTA PCIe5.0 高階機種 T7P5 SSD，讀寫速度達到 13,500/10,300 MB/s，實測顯示，其每瓦傳輸效能可達 447 MB/s，相較同級產品提升約 1.6 倍功耗效率，每日硬碟寫入 (DWPD, Drive Write Per Day) 最高達到 3，具有較業界更高的耐用性與高效能表現，可完美應對 AI/ML 模型訓練、線上交易 / 分析 (OLTP/OLAP)、圖形影像運算等密集型工作負載。