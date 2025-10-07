威剛9月營收飆近19年高 董座：Q4是記憶體大多頭的起點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-07 15:05

‌



記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 受惠記憶體價格自 8 月起大漲，今 (7) 日公告 9 月營收 52.44 億元，月增 5.24%，年增 61.18%，一舉創近 19 年來單月新高，同時也改寫歷史第三高。展望後市，董事長陳立白看好，今年第四季是記憶體大多頭的起點，也是記憶體嚴重缺貨的開始，2026 年產業榮景可期。

威剛科技董事長陳立白。(鉅亨網資料照)

威剛第三季合併營收達 144.88 億元，季增 13.33%，年增 55.19%，創單季歷史次高，累計今年前三季營收達 371.73 億元，年增 22.9%，預期全年將改寫歷史新猷。

‌



陳立白表示，在 AI 軍備競賽的快速擴張下，全球大型雲端服務供應商 (CSP) 的剛性需求不僅讓未來 DRAM、NAND Flash 合約價續揚走強，也敲開了 2026 年記憶體產業景氣榮景大門。

陳立白指出，自 8 月下旬開始即感受到記憶體市況快速翻轉，全球大型 CSP 對明年的記憶體需求量遠高於預期，並提前下單鞏固明年貨源，使得上游原廠相繼傳出暫停報價並重新審視現有產能配置，陸續釋出立即漲價的訊息。

此外，目前正值 AI 應用模型從訓練走向推論，AI 伺服器規模高速擴增，使得原本應用於 PC 及手機等系列產品的傳統記憶體產能遭到強大排擠，供貨已明顯縮減，因此看好 2026 年記憶體產業都將處於供貨吃緊，價格持續上升的強勢格局。