search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

威剛宣布每股32元溢價11%收購力肯最多69.9%股權

鉅亨網記者魏志豪 台北


威剛 (3260-TW) 與力肯 (1570-TW) 今 (1) 日共同召開重訊記者會，威剛宣布以每股 32 元收購力肯股權，以力肯昨日收盤價 28.8 元推算，溢價幅度約 11.11%，收購數量 1.8 萬仟股至 3.6 萬仟股，相當於 34.95% 至 69.9% 的股權，以最高收購量推估收購總金額達 11.5 億元。

cover image of news article
左為威剛發言人陳靜慧、右為力肯董事長溫銘漢。(鉅亨網記者魏志豪攝)

威剛今日召開董事會決議通過，以新台幣每股 32 元，公開收購力肯已發行之普通股股份。公開收購期間為 10 月 2 日至 10 月 21 日止，預定最高收購數量為 36,000,000 股，即 69.9% 股權，最低收購數量為 18,000,000 股，約 34.95% 股權，若參與應賣數量達最低收購數量，本次公開收購條件即為成就。


威剛發言人陳靜慧表示，公司除了記憶體領域正向外，近年也積極拓展非記憶體領域，如電動車、馬達業務，而力肯長年專注在氣動工具相關市場，兩家公司技術互補，客戶群也與威剛不同，有助雙方拓展業務。

力肯為台灣專業 OEM 氣動打釘槍生產廠商，產品包括專業級氣動釘槍、電動釘槍、汽修工具。本次公開收購主要係基於策略性投資目的，結合雙方業務、生產、技術及終端銷售之互補優勢，為雙方未來業務及營運發展增添正面貢獻。

陳靜慧看好，未來收購力肯後，除了可增加威剛的合理投資收益、並提升力肯資產及股東權益報酬率。未來雙方將善用各自核心優勢，加速業績拓展，同時收購股權後也將依持股比例提名董事席次。

文章標籤

威剛力肯記憶體DRAM併購釘槍

相關行情

台股首頁我要存股
威剛157+9.79%
力肯28.8+2.86%
美元/台幣30.440-0.10%

鉅亨贏指標

了解更多

#高盈餘高毛利

偏強
力肯

86.96%

勝率

#營收創高股

偏強
威剛

94.74%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty