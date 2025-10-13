search icon



大同電子代工、電力新能源系統兩大事業帶動 前三季營收年增4%

鉅亨網記者劉玟妤 台北


大同 (2371-TW) 今 (13) 日公告 9 月營收 42.52 億元，月對月衰退、年對年成長。不過受惠電子代工事業 ODM 訂單拉貨暢旺，加上電力新能源系統事業配合客戶交期出貨，累計今年前三季營收 370.4 億元，年增 4.01%。 

cover image of news article
大同電子代工、電力新能源系統兩大事業帶動，前三季營收年增4%。(鉅亨網資料照)

大同 9 月營收 42.52 億元，月減 14.12%，年增 8.61%；第三季營收 134.88 億元，季增 3.7%，年增 11.18%；累計今年前三季營收 370.4 億元，年增 4.01%。 


大同指出，除電子代工事業與電力新能源系統事業表現亮眼，電力事業群今年前三季營收年增近 5%，其中，重電事業年增近 4 成，且目前產能滿載，節能空調事業則年增 5.1%。 

此外，電纜事業與智慧電表事業因交期排程出貨，9 月營收表現同樣突出。電纜事業月增近 5 成，且因經銷商策略布局效益顯現，累計前三季電纜訂單年增 4 成，主力產品為低壓電力電纜以及網路線。智慧電表事業方面，因客戶 9 月大量出貨，營收月增近 4 倍。 

文章標籤

大同營收電力事業

