大同電子代工、電力新能源系統兩大事業帶動 前三季營收年增4%

大同 ( 2371-TW ) 今 (13) 日公告 9 月營收 42.52 億元，月對月衰退、年對年成長。不過受惠電子代工事業 ODM 訂單拉貨暢旺，加上電力新能源系統事業配合客戶交期出貨，累計今年前三季營收 370.4 億元，年增 4.01%。

此外，電纜事業與智慧電表事業因交期排程出貨，9 月營收表現同樣突出。電纜事業月增近 5 成，且因經銷商策略布局效益顯現，累計前三季電纜訂單年增 4 成，主力產品為低壓電力電纜以及網路線。智慧電表事業方面，因客戶 9 月大量出貨，營收月增近 4 倍。