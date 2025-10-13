〈焦點股〉台灣之盾增軍費 全訊軍用PA訂單看俏 逆漲逾8%

總統賴清德於今 (2025) 年國慶演說上，首提「台灣之盾」，也強調明年度台灣國防預算，將超過 GDP 的 3％，於 2030 年前達到 GDP 的 5％，也讓多檔軍工股今 (13) 日多檔無畏大盤重挫翻紅，軍用功率放大器 (PA) 廠全訊 (5222-TW) 股價強勁上揚，盤中漲幅一度逾 8.39%。