search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈焦點股〉台灣之盾增軍費 全訊軍用PA訂單看俏 逆漲逾8%

鉅亨網記者黃皓宸 台北


總統賴清德於今 (2025) 年國慶演說上，首提「台灣之盾」，也強調明年度台灣國防預算，將超過 GDP 的 3％，於 2030 年前達到 GDP 的 5％，也讓多檔軍工股今 (13) 日多檔無畏大盤重挫翻紅，軍用功率放大器 (PA) 廠全訊 (5222-TW) 股價強勁上揚，盤中漲幅一度逾 8.39%。

cover image of news article
〈焦點股〉台灣之盾增軍費 全訊軍用PA訂單看俏 逆漲逾8%。(鉅亨網資料照)

全訊 9 月營收月增 104.04% 翻倍，雖繳出年減，但短線回溫，受惠國防預算持續增加，市場資金積極卡位軍工概念，今日盤中一度最高漲逾 155 元，成交量也大幅增近 5,000 張，盤中股價站上短期均線之上。


全訊表示，隨著國際地緣衝突持續緊張，軍工產品需求旺盛，加上全訊已完成高頻固態功率放大器 (SSPA)、升頻器、等產品通過國防部認證，也有多項新品持續送樣認證，預估隨著新產品陸續進入量產，有望進一步挹注公司營收獲利。

法人表示，看好全訊受惠美系飛彈訂單與國內天弓四型量產，加上明 (2026) 年國防預算持續創高，近期也將全訊目標價調升至 160~190 元區間，加上 9 月營收表現亮眼。隨著年底、明年訂單在手，全訊在海外軍工、微波產品加入助攻下，預估全訊整體營運有望向上攀升。

文章標籤

全訊軍工國防預算PA

相關行情

台股首頁我要存股
全訊154.5+8.04%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
全訊

54.17%

勝率

#多頭吞噬

偏強
全訊

54.17%

勝率

#長紅K線突破盤整

偏強
全訊

54.17%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
全訊

54.17%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty