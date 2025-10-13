〈焦點股〉台灣之盾增軍費 全訊軍用PA訂單看俏 逆漲逾8%
鉅亨網記者黃皓宸 台北
總統賴清德於今 (2025) 年國慶演說上，首提「台灣之盾」，也強調明年度台灣國防預算，將超過 GDP 的 3％，於 2030 年前達到 GDP 的 5％，也讓多檔軍工股今 (13) 日多檔無畏大盤重挫翻紅，軍用功率放大器 (PA) 廠全訊 (5222-TW) 股價強勁上揚，盤中漲幅一度逾 8.39%。
全訊 9 月營收月增 104.04% 翻倍，雖繳出年減，但短線回溫，受惠國防預算持續增加，市場資金積極卡位軍工概念，今日盤中一度最高漲逾 155 元，成交量也大幅增近 5,000 張，盤中股價站上短期均線之上。
全訊表示，隨著國際地緣衝突持續緊張，軍工產品需求旺盛，加上全訊已完成高頻固態功率放大器 (SSPA)、升頻器、等產品通過國防部認證，也有多項新品持續送樣認證，預估隨著新產品陸續進入量產，有望進一步挹注公司營收獲利。
法人表示，看好全訊受惠美系飛彈訂單與國內天弓四型量產，加上明 (2026) 年國防預算持續創高，近期也將全訊目標價調升至 160~190 元區間，加上 9 月營收表現亮眼。隨著年底、明年訂單在手，全訊在海外軍工、微波產品加入助攻下，預估全訊整體營運有望向上攀升。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇