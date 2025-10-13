鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-13 12:18

針對中國近期實施的稀土出口限制政策，經濟部長龔明鑫今（13）日於立法院接受媒體聯訪時表示，根據經濟部初步評估，台灣半導體產業鏈因具備高韌性，預期受到的直接衝擊有限，但仍需密切觀察全球供應鏈中間接衝擊以及無人機、電動車等關鍵原料可能引發的漲價效應。

稀土禁令衝擊 龔明鑫：台灣戰略物資採購已分散風險 但須關注供應鏈漲價效應。（鉅亨網資料照）

龔明鑫出席立法院經濟委員會就「丹娜絲颱風及 728 豪雨災後復原重建情形」進行報告並備質詢，中場休息受訪說明稀土管制對台半導體產業影響。

龔明鑫指出，稀土是製造高效率磁鐵和精密設備的關鍵原料，廣泛應用於高科技產業。市場原擔憂此管制恐對台灣引以為傲的半導體產業造成影響，但龔部長說明：「目前我們（台灣半導體業）大部分的採購，稀土都是間接採購設備跟材料，主要從日本進口材料、美國進口設備。直接從中國來的比例相對較少。」這顯示台灣在關鍵戰略物資的採購上，已建立起多邊且分散的供應鏈，有效降低了單一國家政策變動的風險。

龔明鑫表示，雖然直接衝擊不大，但全球供應鏈中仍存在間接波及的風險。「間接恐怕也會有波及，我們現在還在觀察就是說後續這個供應鏈它可能的影響程度，我們也會提出應應的一些做法來。」他特別提到，自中國在四月開始實施部分稀土限制以來，一些用於無人機與電動車等製造高階、高動力馬達的關鍵稀土原料，已經開始出現漲價。