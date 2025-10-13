search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 中信金(2891)9月營收289.73億元年增率高達77.73％

鉅亨網新聞中心


中信金(2891-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣289.73億元，年增率77.73%，月增率15.76%。

今年1-9月累計營收為1,739.59億元，累計年增率23.13%。

最新價為42.15元，近5日股價上漲0.59%，相關金融保險上漲1.39%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-25508 張
  • 外資買賣超：-4464 張
  • 投信買賣超：-22033 張
  • 自營商買賣超：+989 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 289.73億 78% 16%
25/8 250.29億 118% 137%
25/7 105.47億 -53% -61%
25/6 268.93億 59% 146%
25/5 109.14億 -12% 8%
25/4 101.51億 -23% -47%

中信金(2891-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資金融相關事業。經主管機關核准辦理之其他有關業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收中信金

相關行情

台股首頁我要存股
中信金42.15-1.06%
美元/台幣30.685+0.46%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏弱
中信金

71.43%

勝率

#波段回檔股

偏弱
中信金

71.43%

勝率

#帶量跌破均線糾結

偏弱
中信金

71.43%

勝率

#動能指標下跌股

偏弱
中信金

71.43%

勝率

#弱勢下殺股

偏弱
中信金

71.43%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty