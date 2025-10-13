營收速報 - 中信金(2891)9月營收289.73億元年增率高達77.73％
今年1-9月累計營收為1,739.59億元，累計年增率23.13%。
最新價為42.15元，近5日股價上漲0.59%，相關金融保險上漲1.39%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-25508 張
- 外資買賣超：-4464 張
- 投信買賣超：-22033 張
- 自營商買賣超：+989 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|289.73億
|78%
|16%
|25/8
|250.29億
|118%
|137%
|25/7
|105.47億
|-53%
|-61%
|25/6
|268.93億
|59%
|146%
|25/5
|109.14億
|-12%
|8%
|25/4
|101.51億
|-23%
|-47%
中信金(2891-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資金融相關事業。經主管機關核准辦理之其他有關業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
