稀土禁令衝擊 經部這樣說：半導體鏈受直接衝擊較低 這2大產業鏈最受影響

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-12 19:41

中國大陸 9 日擴大稀土出口管制，經濟部今（12）日表示，台灣半導體所需含稀土產品主要由歐美與日本供應，直接衝擊較低，預估對半導體製程尚無顯著影響，但仍需密切監控原物料成本與供應鏈的潛在間接影響，特別是稀土永磁材料可能對電動車、無人機等全球供應鏈造成的衝擊，將透過科專計畫，協助台灣業者強化稀土技術與回收、推動多元採購，以確保供應鏈韌性。

（鉅亨網資料照）

經濟部說明，中國自今年 4 月起，已對釤、釓、鋱、鏑、鎦、鈧、釔等 7 類中重稀土及相關永磁材料進行管制。本次新增管制銪、鈥、鉺、銩、鐿等 5 類中重稀土金屬、合金及相關製品；且同步擴大相關管制最終用途，涵蓋研發、生產 14 奈米及以下邏輯晶片、256 層以上儲存晶片，以及製造上述製程半導體的生產設備、測試設備、或研發具有潛在軍事用途的人工智能等，未來相關項目皆需逐案審批。

關於外界關心，此次制裁是否影響台灣半導體發展，經濟部表示，本次擴大禁令的稀土元素與台灣半導體製程用中所需的等稀土項目並不相同，預估對半導體製程尚無顯著影響。國內目前所需含稀土之產品或稀土衍生物等，以歐美與日本供應為主。經濟部將持續關注原料成本變動及供應鏈調整所可能帶來的間接影響，並與業者保持密切聯繫，共同應對市場情勢變化。

經濟部指出，此次擴大管制用途部分，由於釤、鋱、鏑等永磁材料為生產高效馬達的關鍵材料，自今年 4 月管制後，已造成整體市場採購時程延宕與價格上揚，本次擴大管制可能對電動車、無人機等製造的全球供應鏈造成影響，後續影響仍需密切觀察。