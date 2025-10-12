全球礦業2025展望：2024年賺進7000億美元、獲利池轉向黃金、銅、鋁

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-12 17:20

近日，麥肯錫發布《2025 全球材料展望》，為全球礦業提供了一份重量級成績單：儘管 2024 年全球金屬與採礦業營收下滑 6%，整體仍實現 7000 億美元利潤，創近二十年來最強勁表現之一。

全球礦業2025展望：2024年賺進7,000億美元、獲利池轉向黃金、銅、鋁。(圖：Shutterstock)

然而，亮眼業績背後挑戰依舊存在。礦石品位下降、開採條件複雜、環保與勞工標準日益嚴格，均推高生產成本並擠壓利潤。

報告強調，唯有持續投資於技術、電氣化及數位化工具，才能保持礦業生產率穩定增長。

黃金：利潤占比由 10% 升至 18%，增速最快

銅：占比由 9% 升至 11%，持續走強

鋁：占比由 4% 升至 6%，穩步增長

鋼鐵價值鏈：占比由 38% 降至 35%，縮水

動力煤：占比由 27% 跌至 23%，持續走弱

其他金屬：占比由 11% 降至 8%

亞洲領跑，歐洲失速

在區域格局上，中國與北美佔有率上升，歐洲比重跌至 11%。報告特別指出，自 2000 年以來，鋼鐵在總市值占比已從 20% 腰斬至 10%。

能源轉型材料需求仍具韌性。到 2035 年，超過一半增量需求將來自能源轉型材料。尤其是 AI 數據中心，可能在 2030 年前帶動全球銅需求增加 3%。

亞洲無疑將成為未來主力，預計到 2035 年貢獻全球 45% 以上需求增長。

滿足需求所需條件包括：

4.7 兆美元資本投資

270 吉瓦新增電力裝機

35 萬個新增就業崗位

四大新趨勢：礦業的變與不變

與去年相比，麥肯錫報告也總結出礦業四大趨勢：

資源民族主義抬頭，礦產戰略地位凸顯

AI 加速材料需求，尤其是銅與關鍵金屬

生成式 AI 與自動化技術提升生產率，每年平均增長約 1%

脫碳進程放緩，尤其在歐洲鋼鐵業，近三分之一項目延遲或取消

同時，動力煤產量創 80 億噸新高，顯示能源轉型進展不均衡。

資本市場持續看好

即便挑戰重重，資本市場對礦業仍投以信任票：自 2015 年以來，股東總回報提升 3.5 倍，行業市值翻番，資金仍願押注具增長潛力的礦企。

麥肯錫指出，未來礦業領軍者應把握三大戰略機遇：

開拓新地域與關鍵材料

利用 AI 與自動化技術維持生產率

推進務實、具成本效益的脫碳方案

報告提醒，30–50% 的超額股東回報來自經營決策，意味未來勝者不一定是資源最多的公司，而是能在複雜環境中保持紀律性增長與創新的企業。