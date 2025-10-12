全球礦業2025展望：2024年賺進7000億美元、獲利池轉向黃金、銅、鋁
鉅亨網編譯莊閔棻
近日，麥肯錫發布《2025 全球材料展望》，為全球礦業提供了一份重量級成績單：儘管 2024 年全球金屬與採礦業營收下滑 6%，整體仍實現 7000 億美元利潤，創近二十年來最強勁表現之一。
然而，亮眼業績背後挑戰依舊存在。礦石品位下降、開採條件複雜、環保與勞工標準日益嚴格，均推高生產成本並擠壓利潤。
報告強調，唯有持續投資於技術、電氣化及數位化工具，才能保持礦業生產率穩定增長。
麥肯錫指出，全球礦業利潤結構正在發生重大變化，礦業盈利重心正從傳統煤炭與鋼鐵轉向能源轉型與避險需求驅動的黃金、銅、鋁材料。
- 黃金：利潤占比由 10% 升至 18%，增速最快
- 銅：占比由 9% 升至 11%，持續走強
- 鋁：占比由 4% 升至 6%，穩步增長
- 鋼鐵價值鏈：占比由 38% 降至 35%，縮水
- 動力煤：占比由 27% 跌至 23%，持續走弱
- 其他金屬：占比由 11% 降至 8%
亞洲領跑，歐洲失速
在區域格局上，中國與北美佔有率上升，歐洲比重跌至 11%。報告特別指出，自 2000 年以來，鋼鐵在總市值占比已從 20% 腰斬至 10%。
能源轉型材料需求仍具韌性。到 2035 年，超過一半增量需求將來自能源轉型材料。尤其是 AI 數據中心，可能在 2030 年前帶動全球銅需求增加 3%。
亞洲無疑將成為未來主力，預計到 2035 年貢獻全球 45% 以上需求增長。
滿足需求所需條件包括：
- 4.7 兆美元資本投資
- 270 吉瓦新增電力裝機
- 35 萬個新增就業崗位
四大新趨勢：礦業的變與不變
與去年相比，麥肯錫報告也總結出礦業四大趨勢：
- 資源民族主義抬頭，礦產戰略地位凸顯
- AI 加速材料需求，尤其是銅與關鍵金屬
- 生成式 AI 與自動化技術提升生產率，每年平均增長約 1%
- 脫碳進程放緩，尤其在歐洲鋼鐵業，近三分之一項目延遲或取消
同時，動力煤產量創 80 億噸新高，顯示能源轉型進展不均衡。
資本市場持續看好
即便挑戰重重，資本市場對礦業仍投以信任票：自 2015 年以來，股東總回報提升 3.5 倍，行業市值翻番，資金仍願押注具增長潛力的礦企。
麥肯錫指出，未來礦業領軍者應把握三大戰略機遇：
- 開拓新地域與關鍵材料
- 利用 AI 與自動化技術維持生產率
- 推進務實、具成本效益的脫碳方案
報告提醒，30–50% 的超額股東回報來自經營決策，意味未來勝者不一定是資源最多的公司，而是能在複雜環境中保持紀律性增長與創新的企業。
麥肯錫最後總結：「金屬與採礦業的成功將取決於提升生產率並提供可持續解決方案。果斷行動者，將是未來真正的贏家。」
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 中國稀土出口管制衝擊市場！ 兩大稀土巨頭宣布漲價、漲幅超37%！
- 中國稀土管制對美國半導體產業的影響：「代理依賴」削弱晶片設備供應鏈穩定性
- 全球晶片業恐因中國稀土管制陷停頓！艾司摩爾等公司緊急應對
- 中國稀土貿易管制升級的影響分析：美國AI挑戰加劇
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇