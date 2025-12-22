search icon



日本擬重啟世界最大核電廠柏崎刈羽！衝2040年前核能占比升至20％

鉅亨網編譯莊閔棻

日本新潟縣預計於週一（22 日）通過重啟世界最大核電廠的決議，這將成為自 2011 年福島核災以來，日本重新依賴核能的一個重要里程碑。

cover image of news article
日本擬重啟世界最大核電廠柏崎刈羽！衝2040年前核能占比升至20％。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，位於東京西北約 220 公里的柏崎刈羽核能發電廠，是在一次大地震與海嘯摧毀福島第一核電廠後停運的 54 座反應爐之一，這場災難是自車諾比核災以來最嚴重的核事故。


自那時起，日本已重啟了仍可運行的 33 座核反應爐中的 14 座，旨在減少對進口化石燃料的依賴。

柏崎刈羽核能發電廠將成為，由曾經營運福島核電廠的東京電力公司（TEPCO）首次重新運作的核電廠。

TEPCO 發言人 Masakatsu Takata 表示：「我們堅定承諾，絕不重蹈覆轍，確保新潟居民不會再經歷類似事故。」

據《NHK》報導，如果批准，TEPCO 可能在 1 月 20 日重啟該電廠七座反應爐中的第一座，但 Takata 未對具體時間做出評論。

當地居民仍存疑慮

TEPCO 今年早些時候承諾，在未來 10 年向新潟縣投入 1000 億日元，以爭取居民支持。然而，多數當地居民對此仍持謹慎態度。

新潟縣 10 月公布的一項調查顯示，60% 的居民認為重啟條件尚未成熟，近七成居民擔憂 TEPCO 再次運營核電廠。

52 歲的農民及反核活動人士 Ayako Oga 在 2011 年福島核災後逃離福島，與約 16 萬名其他居民一同在新潟定居。

她表示：「我們親身體驗過核事故的風險，無法忽視它。」她同時坦言，福島核災後仍有創傷後壓力症狀。

即使新潟縣知事 Hideyo Hanazumi 上月表態支持重啟，他也希望日本最終能減少對核能的依賴，「我希望看到不再依靠引發焦慮的能源的時代。」

化能源安全與應對需求

本週一，新潟縣議會將對 Hanazumi 進行信任投票，實際上也是對核電重啟態度的表態。該投票被視為 TEPCO 重啟第一座反應爐的最後障礙。

日本經濟產業省估計，該反應爐啟動後，單是對東京地區的供電就可提升約 2%。

兩個月前上任的首相高市早苗支持重啟核電，以強化能源安全，並應對進口化石燃料的高昂成本，而進口化石燃料約占日本電力生產的 60% 至 70%。

日本去年在進口液化天然氣與煤炭支出達 10.7 兆日元，占總進口成本的十分之一。

儘管日本人口逐步縮減，但隨著對電力需求巨大的 AI 數據中心興起，未來十年的能源需求仍有望上升。為滿足需求並履行碳中和承諾，日本設定了到 2040 年將核能占比提升至 20% 的目標。

顧問公司 Wood Mackenzie 亞太區副主席 Joshua Ngu 表示，柏崎刈羽核電廠的重啟若獲公眾接受，將是實現上述目標的重要里程碑。

今年七月，日本最大的核電運營商關西電力（Kansai Electric Power）表示，將在日本西部開始對一座反應爐進行調查，這將是福島核災以來的首個新建核反應爐。

Ayako Oga 表示：「每一次關於重啟的新聞更新，都像是在重溫恐懼。」她將於議會投票當天，與其他居民一起在新潟縣議會外參加抗議活動。


日本核能核電廠福島新瀉柏崎刈羽電力核災

