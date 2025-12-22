鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-22 10:16

日本新潟縣預計於週一（22 日）通過重啟世界最大核電廠的決議，這將成為自 2011 年福島核災以來，日本重新依賴核能的一個重要里程碑。

日本擬重啟世界最大核電廠柏崎刈羽！衝2040年前核能占比升至20％。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，位於東京西北約 220 公里的柏崎刈羽核能發電廠，是在一次大地震與海嘯摧毀福島第一核電廠後停運的 54 座反應爐之一，這場災難是自車諾比核災以來最嚴重的核事故。

自那時起，日本已重啟了仍可運行的 33 座核反應爐中的 14 座，旨在減少對進口化石燃料的依賴。

柏崎刈羽核能發電廠將成為，由曾經營運福島核電廠的東京電力公司（TEPCO）首次重新運作的核電廠。

TEPCO 發言人 Masakatsu Takata 表示：「我們堅定承諾，絕不重蹈覆轍，確保新潟居民不會再經歷類似事故。」

據《NHK》報導，如果批准，TEPCO 可能在 1 月 20 日重啟該電廠七座反應爐中的第一座，但 Takata 未對具體時間做出評論。

當地居民仍存疑慮

TEPCO 今年早些時候承諾，在未來 10 年向新潟縣投入 1000 億日元，以爭取居民支持。然而，多數當地居民對此仍持謹慎態度。

新潟縣 10 月公布的一項調查顯示，60% 的居民認為重啟條件尚未成熟，近七成居民擔憂 TEPCO 再次運營核電廠。

52 歲的農民及反核活動人士 Ayako Oga 在 2011 年福島核災後逃離福島，與約 16 萬名其他居民一同在新潟定居。

她表示：「我們親身體驗過核事故的風險，無法忽視它。」她同時坦言，福島核災後仍有創傷後壓力症狀。

即使新潟縣知事 Hideyo Hanazumi 上月表態支持重啟，他也希望日本最終能減少對核能的依賴，「我希望看到不再依靠引發焦慮的能源的時代。」

強化能源安全與應對需求

本週一，新潟縣議會將對 Hanazumi 進行信任投票，實際上也是對核電重啟態度的表態。該投票被視為 TEPCO 重啟第一座反應爐的最後障礙。

日本經濟產業省估計，該反應爐啟動後，單是對東京地區的供電就可提升約 2%。

兩個月前上任的首相高市早苗支持重啟核電，以強化能源安全，並應對進口化石燃料的高昂成本，而進口化石燃料約占日本電力生產的 60% 至 70%。

日本去年在進口液化天然氣與煤炭支出達 10.7 兆日元，占總進口成本的十分之一。

儘管日本人口逐步縮減，但隨著對電力需求巨大的 AI 數據中心興起，未來十年的能源需求仍有望上升。為滿足需求並履行碳中和承諾，日本設定了到 2040 年將核能占比提升至 20% 的目標。

顧問公司 Wood Mackenzie 亞太區副主席 Joshua Ngu 表示，柏崎刈羽核電廠的重啟若獲公眾接受，將是實現上述目標的重要里程碑。

今年七月，日本最大的核電運營商關西電力（Kansai Electric Power）表示，將在日本西部開始對一座反應爐進行調查，這將是福島核災以來的首個新建核反應爐。