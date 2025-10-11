鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-11 02:30

綜合外媒報導，美國政府關門進入第 10 天，白宮周五 (10 日) 宣布啟動「大規模裁員」(Reduction in Force, RIF)，成為現代歷次停擺中首次越過無薪假 (Furlough)，直接解雇聯邦員工。白宮管理與預算局（OMB）局長伏特(Russell Vought) 在社群平台發文表示：「裁員已經開始。」官員證實，裁員規模龐大，雖然確切人數尚未公開，但已有數千名員工受到影響。

美國政府關門第十天 川普政府首度啟動大規模裁員(圖：REUTERS/TPG)

衛生與商務部首當其衝 工會立即提告

‌



衛生與公共服務部 (HHS) 證實，多個部門的員工收到裁員通知，商務部與財政部亦有員工遭解雇。HHS 發言人尼克森 (Andrew Nixon) 聲明指出，所有被裁員的員工均被內部認定為「非必要人員」，並批評民主黨執政時期讓該部門預算增加 38%、員工數成長 17%，造成臃腫官僚結構。尼克森強調，新一輪裁撤是川普政府「讓美國健康再起」計畫的一部分，將關閉浪費或重複的單位。

然而，聯邦員工工會立即反擊。代表 82 萬名員工的美國聯邦政府雇員聯盟 (AFGE) 在社群媒體表示，已正式提告阻止裁員。美國勞工總會產業工會聯合會 (AFL-CIO) 也強硬回應：「美國工會法庭見。」下周四 (16 日) 將有聽證會，司法部需說明政府是否有權在關門期間裁員。

川普加大政治籌碼 民主黨痛批不道德也不合法

這是美國現代史上首次在政府停擺期間發生大規模裁員。過去的停擺大多僅止於無薪休假，但川普選擇以「真裁員」手段加劇對民主黨的施壓。白宮官員直言，裁員將使民主黨基層選民首當其衝。川普政府早前已凍結或取消在民主黨執政地區的支出，包括紐約市 180 億美元基礎建設資金、芝加哥交通 20 億美元，以及 16 州綠能計畫 80 億美元。

民主黨議員嚴詞批評此舉「不道德且不合法」。馬里蘭州民主黨眾議員艾爾芙瑞斯 (Sarah Elfreth) 指出：「他在關門期間裁員，這不僅不道德、不合乎人性，也是不合法的。」她強調將全力支持工會訴訟。

川普則強調，裁員是迫於民主黨阻撓短期撥款法案的結果。其國家經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett) 日前已警告，若國會遲遲不通過臨時撥款，總統將「採取更尖銳的手段」。哈塞特甚至直言：「任何失去工作的人，都應該怪罪民主黨。」

國會持續僵局 健保補助成關鍵爭點

國會兩黨持續陷入拉鋸，焦點在於是否將《平價醫療法案》(ACA，俗稱歐巴馬健保) 的加碼補助延長，作為恢復政府運作的條件。民主黨要求將補助延續，以減輕數百萬美國人保費負擔，但共和黨反對將其納入臨時預算案。

參議院本周已連續七次表決失敗，眾院則有少數民主黨人倒戈支持短期法案，但雙方領導層仍無共識。由於參議院要到下周二才復會，政府關門勢必持續。

與此同時，川普與特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克推動的「政府效率部」(DOGE)早在 10 月 1 日財政年度開始時，已推動 15 萬名聯邦員工透過自願離職或退休的方式提前出局。這波「RIF」則被視為進一步擴大裁撤，凸顯川普「讓關門更痛」的策略。