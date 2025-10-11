美國政府停擺延長至下周 朝野互相指責 僵局難破

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-11 05:00

美國共和黨提出的臨時撥款法案，周四（9 日）再次在國會參議院受阻，政府關門僵局難解，且參議院本周不會再舉行任何臨時撥款法案投票，這意味著政府停擺至少會延續至本周二參議院復會。

美國政府停擺延長至下周，朝野互相指責。（圖：Shutterstock）

據《CBS》報導，民主黨議員、國會眾議院少數黨領袖杰弗里斯在國會大廈台階上發言，批評參議院共和黨議員「陷入典型立法瘋狂」。

杰弗里斯表示：「他們一遍又一遍做同樣事情，一次又一次將同樣共和黨黨派撥款法案提交到參議院表決，卻期待得到不同結果。」

杰弗里斯稱，共和黨議員需要認真對待達成政府重啟的協議。杰弗里斯說，指出在那之前，「情況不會改變」。

眾議院自 9 月 19 日通過共和黨提出的臨時撥款法案後，便一直未召開會議。眾議院議長強生持續延長休會時間，稱眾議院的工作已完成，待法案在參議院通過後，眾議院才會復會。

另一方面，川普政府已開始在全美機場播放一段影片，國土安全部部長諾姆在影片中說，已持續 9 天的政府停擺「應由民主黨負責」。

諾姆對旅客表示：「民主黨議員拒絕為聯邦政府提供資金，正因如此，我國多項運作受到影響，絕大多數運輸安全管理局員工無薪工作。」